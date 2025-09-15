Le Maroc dans le top 5 des destinations où prolonger l’été selon le Figaro

Essaouira a été désignée par le Figaro comme «plus douce que jamais en cette saison» pour un week-end prolongé ou plus.

Avec la promesse d’une météo plus que clémente, d’une eau à 25 degrés et de destinations loin de la foule des touristes, l’arrière-saison est idéale pour profiter pleinement de ses vacances, à des prix un peu plus abordables.

Pour Le Figaro, cinq destinations se disputent le haut du classement des voyages à privilégier en septembre, idéales pour un week-end prolongé ou un séjour plus long. Parmi elles, les Pouilles et la Sicile avec les îles Éoliennes en Italie, Oman, les Baléares et, bien sûr, le Maroc.

Qualifié de «valeur sûre de la rentrée», le Maroc fait aussi figure d’incontournable avec plusieurs destinations à faire valoir. C’est ainsi le cas de Marrakech, dont on conseille de traverser la médina «à l’heure où les volets se relèvent», comprenez par là quand la fraicheur du soir tombe sur la ville. C’est alors le moment idéal pour grimper sur une terrasse et admirer le vol des cigognes autour de la Koutoubia, suggère la publication, qui conseille aussi de filer «prendre l’air le temps d’une journée dans l’Atlas, vers les villages berbères ou les cascades de l’Ourika».

Fès représente elle aussi une escale intournable lors d’un séjour au Maroc à l’arrière-saison avec au cœur de la visite, les tanneries, Bab Boujloud, ainsi que les ruelles et leurs échoppes au cœur de la médina.

Enfin, Chefchaouen, avec sa forteresse datant du 15ème siècle qui domine toujours la place et son dédale de ruelles indigo, s’impose aussi au programme, aux côtés d’Essaouira, «plus douce que jamais en cette saison». Le Figaro conseille aux voyageurs de s’installer «au port pour regarder les pêcheurs démêler leurs filets avant de filer vers la médina».

Les sportifs en quête d’océan et de sensations fortes mettront le cap sur Sidi Kaouki, à une trentaine de minutes de route, pour une session de surf inoubliable. Et pour prolonger l’aventure, pourquoi ne pas descendre plus au sud, jusqu’à la vaste baie d’Agadir, avant de s’attabler face à l’Atlantique autour d’un thé bien chaud sur la corniche?