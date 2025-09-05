Le Maroc et son désert, terres d’inspiration pour Giorgio Armani

Le créateur de mode italien, Giorgio Armani, s'est éteint le 4 septembre 2025, à l'âge de 91 ans.

Le style Armani puise ses profondes racines dans différents contextes culturels, teintés d’atmosphères, enrichis de thèmes et d’éléments qui rappellent l’Orient et le Sud, dans une élégance intemporelle.

Lors de la Fashion Week de Milan en février 2018, Giorgio Armani s’exprimait sur l’apport des références culturelles étrangères à la mode, faisant référence à Yves Saint Laurent et son inspiration marocaine des années 1970: «L’intrusion et l’inclusion de références ethniques dans la mode sont ce qui provoque l’émotion. Saint‑Laurent avec le Maroc l’a fait dans les années 70 et c’est cela qui a marqué les esprits», expliquait-il ainsi en opposant cette démarche à la mode‑spectacle, qu’il jugeait éphémère et déconnectée de la consommation réelle.

Lire aussi : Pour Giorgio Armani, c’est l’inspiration marocaine d’Yves Saint Laurent qui a marqué le monde de la mode

Le Maroc, Giorgio Armani s’en inspirait lui aussi et certaines collections témoignent encore de l’amour que portait le designer italien à la beauté de son patrimoine. Ainsi, en janvier 2014, présentait-il une collection Haute Couture Printemps-Eté baptisée «Nomade» et évoquant le désert marocain.

Collection Nomade , printemps-été 2014, présentée par Giorgio Armani au Palais de Tokyo à Paris lors de l'évènement One Night Only.

Dans un esprit bohème, les mannequins, la tête enserrée de foulards, boucles d’oreilles pendantes, jupes amples et chaussures à talons bas n’étaient pas sans évoquer l’esprit bohème de Loulou de la Falaise, icône de la mode et muse de Saint Laurent pendant leurs trente ans de collaboration. Celle-ci avait notamment créé une ligne de bijoux exclusivement pour la boutique du jardin Majorelle de Marrakech, jardin au sein duquel, à l’ombre de la roseraie de la villa Oasis, ont été dispersées les cendres d’Yves Saint Laurent en 2008.

Collection Nomade , printemps-été 2014, présentée par Giorgio Armani au Palais de Tokyo à Paris lors de l'évènement One Night Only.

Telle une voyageuse nocturne, mystérieuse et étincelante, enturbannée de soie, la femme Armani de cette saison-là s’habillait également de pantalons sarouel, sequins et jouait la carte de la transparence, rappelant ainsi une esthétique orientale à l’esprit nomade.

Collection Nomade , printemps-été 2014, présentée par Giorgio Armani au Palais de Tokyo à Paris lors de l'évènement One Night Only.

Quelques années plus tard, en novembre 2017, Giorgio Armani se rendait à son tour à Marrakech, afin de visiter le Musée Yves Saint Laurent, fraîchement inauguré.

Giorgio Armani, en 2017, lors de sa visite au Musée Yves Saint Laurent de Marrakech. (DR)

Le désert se retrouve aussi dans la dernière collection Printemps-Eté 2026 de Giorgio Armani, présentée en son absence -celui-ci étant en convalescence- en juin 2025 à la Fashion Week de Milan.

Silhouettes nomades et détails artisanaux, couleurs chaudes et matières naturelles peuplent cette collection masculine solaire et fluide, inspirée par le voyage et la culture berbère.

Collection masculine Giorgio Armani, printemps-été 2026, présentée lors de la Fashion Week de Milan en juin 2025.

À l’honneur, des caftans et des tuniques en daim, des pantalons amples et froncés à la taille, des vestes et des gilets qui se portent à même la peau, des étoles à franges en cuir tressé et des sacs aux tissages artisanaux inspirés des tentes berbères.

Un style inimitable, à l’image de celui de l’empereur de la mode, intemporel et d’une élégance rare.