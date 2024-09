Brigitte Macron en tailleur Dior d’inspiration marocaine

Brigitte Macron a fait une arrivée très remarquée au défilé Dior, auquel elle assistait pour la première fois. Invitée d’honneur parmi de nombreuses autres stars, à l’instar de l’actrice américaine Nathalie Portman et de la chanteuse française Aya Nakamura, la première dame de France s’est imposée sur le tapis rouge avec un look d’une extrême élégance.

À cette occasion, Brigitte Macron était vêtue d’un tailleur jupe courte, signé Dior, dont la veste est ornée de boutons d’inspiration marocaine évoquant des aâkads, ces boutons traditionnels en fil de soie et d’or tressés qui ornent l’avant des caftans et se referment avec des œillets réalisés à la main à partir de fil de soie ou de fil d’or. Elle portait également, assorti à sa tenue et ses escarpins, l’un des sacs signatures de Dior, le Lady, en version mini.

Brigitte Macron était accompagnée par la CEO de la Maison Dior, Delphine Arnault, et par la reine de Norvège, Sonja Haraldsen, pour assister à ce show orchestré par Maria Grazia Chiuri, directrice artistique de la marque, qui faisait écho à la nostalgie collective des Jeux olympiques de Paris 2024.