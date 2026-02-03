Lifestyle

Classement: Marrakech sacrée parmi les meilleures destinations gastronomiques «pas encore gâchées par TikTok»

Les restaurants de la place Jemaa El Fna à Marrakech.

Le magazine américain «Vice» s’inscrit dans une tendance qui prend de plus en plus d’ampleur, visant à préserver l’authenticité et à fuir la course aux algorithmes. C’est dans cet esprit que la publication a établi son classement portant sur les meilleures villes gastronomiques au monde, qui ne doivent pas leur succès à un quelconque effet TikTok et qui ont su préserver l’authenticité de leur culture gastronomique.

Par La Rédaction
Le 03/02/2026 à 11h53

Exit les hashtags, les tendances éphémères et la culture impitoyable des algorithmes. Le magazine Vice fait la chasse aux effet de mode des réseaux sociaux pour s’ancrer dans le réel et l’authenticité avec un classement consacrant les meilleures villes gastronomiques au monde, qui doivent leur succès à leur authenticité.

Dans ce classement, on ne retrouvera donc pas Dubaï et son chocolat à la pistache devenu un must-taste des réseaux sociaux, ni Paris et les pâtisseries hors de prix de Cédric Grolet. Bienvenue dans des lieux «où les recettes évoluent lentement et où les restaurants (pour la plupart) ne conçoivent pas leurs menus dans le but de créer un buzz viral», avertit ainsi le magazine.

Dans ce tour du monde gastronomique, on retrouve Marrakech, décrite comme «un véritable festin pour les sens», dont «les plats les plus mémorables sont souvent les plus discrets». Au-delà des restaurants prisés par les touristes et influenceurs et les décors luxueux des palaces, la publication invite à découvrir des plats «réconfortants et fumants, comme le tajine, la tanjia et le couscous», lesquels «restent largement préservés et, surtout, indifférents aux tendances du moment sur TikTok».

Lire aussi : Marrakech parmi les 20 villes où l’on mange le mieux dans le monde, selon «Time Out»

Dans ce classement, brillent également Instanbul, qui ne sombre pas dans le phénomène TikTok grâce à «son immensité et le sérieux avec lequel la gastronomie est abordée», ou encore Tokyo, la ville qui «possède plus d’étoiles Michelin que toute autre ville au monde» mais sans pour autant s’inscrire sous l’influence des tendances. «Ce qui caractérise Tokyo – et le Japon en général – c’est que les chefs et cuisiniers sont presque obsessionnels dans leur art, perfectionnant souvent un seul plat pendant des décennies, même dans les petits restaurants familiaux», explique-t-on en saluant ce dévouement à la qualité et au savoir-faire.

Autre destination gastronomique préservée, Jakarta, en Indonésie, «l’une des villes les plus passionnantes au monde pour manger, à condition de savoir où chercher», ou encore Mexico, dont «l’essence même de sa culture gastronomique repose encore largement sur la cuisine de rue, avec des spécialités comme les tacos al pastor, les tamales et les tortas».

En Chine, Hong Kong vole la vedette aux autres villes grâce à une culture culinaire qui, bien qu’elle évolue rapidement, «est ancrée dans la tradition plutôt que dans le potentiel viral», avec une cuisine cantonaise «précise, techniquement exigeante et axée sur les ingrédients, privilégiant les saveurs à l’esthétique».

Vient ensuite, Lima, au Pérou, qui s’impose comme la Mecque des amateurs de poisson et le berceau du Nikkei, «une cuisine fusion centenaire qui allie techniques japonaises et saveurs péruviennes». Enfin, Montréal s’impose également avec une «scène culinaire (qui) rivalise avec celle des plus grandes et des plus prestigieuses capitales gastronomiques du monde, d’une manière totalement authentique, sans aucune prétention ni mise en scène».

Par La Rédaction
Le 03/02/2026 à 11h53
#Marrakech#Lifestyle#classement#Gastronomie#TikTok

LEs contenus liés

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Classement: Marrakech, 3ème ville la plus romantique au monde

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Voyages en 2026: Rabat s’impose comme l’une des destinations incontournables selon «Time Out»

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Vacances d’été 2026: le Maroc séduit les touristes britanniques pour ses prix abordables

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Le Maroc, 2ème destination hors des sentiers battus à visiter en 2026 selon les voyagistes américains

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

La ville de Fès sacrée parmi les meilleures destinations africaines en 2026 dans le classement «Condé Nast Traveler»

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Classement «World’s 50 Best Hotels 2025»: deux établissements marocains parmi les meilleurs hôtels du monde

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Marrakech dans le classement mondial des 20 villes où l’on se sent le plus heureux, selon leurs habitants

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Readers’ Choice Award 2025: cet établissement de Marrakech a été classé parmi les 50 meilleurs hôtels au monde

Articles les plus lus

1
Ksar El Kébir: ordre d’évacuation immédiate des zones inondables
2
De 1.482 à 3.204 millions de m³ en trois mois: comment les réserves du barrage Al Wahda ont grimpé jusqu’aux déversements
3
L’Algérie cessera-t-elle d’exporter des hydrocarbures en 2040?
4
Ghar Djebilet, la mine miracle ou l’art de transformer un fiasco annoncé en épopée
5
Infrastructures gazières: le gouvernement suspend l’appel d’offres du terminal GNL de Nador West Med
6
Trafic en hausse de 13,3%, Tanger Med consolide son rôle de hub euro-africain
7
Le Polisario en déshérence
8
Crime contre l’humanité
Revues de presse

Voir plus