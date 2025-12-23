La ville de Fès sacrée parmi les meilleures destinations africaines en 2026 dans le classement «Condé Nast Traveler»

Fès et sa médina ancestrale, ses artisans, sa riche histoire culturelle et patrimoniale patiemment façonnée au fil des siècles… La cité impériale figure, sans surprise, parmi les meilleures destinations africaines à visiter en 2026, selon la revue Condé Nast Traveler et ses rédacteurs à travers l’Afrique.

Décrite comme «capitale culturelle et centre intellectuel du Maroc», Fès dispose de nombreux trésors architecturaux dont certains s’imposent comme des fleurons de l’hôtellerie de luxe. Ainsi, annonce Condé Nast Traveler, la réouverture prochaine après une décennie de travaux du Palais Jamaï, «hôtel patrimonial emblématique de Fès, construit en 1879 par un grand vizir du sultan», s’apprête à bénéficier à l’ensemble de la ville. En effet, poursuit la publication, «cette réouverture fastueuse est l’aboutissement de plusieurs décennies de rénovation de la plus grande et la mieux préservée médina médiévale au monde».

S’agissant de cette rénovation de la médina, le magazine en souligne les nombreux bénéfices, à commencer par la consolidation de plusieurs milliers de structures en pisé et la restauration des monuments les plus emblématiques de la ville. Il cite notamment la bibliothèque Al Quaraouiyine, datant du 9ème siècle et située au sein de l’une des plus anciennes universités du monde, ainsi que la place Lalla Yeddouna, quartier riverain réhabilité par les architectes Michel Mossessian et Yassir Khalil, présélectionné pour le prix Aga Khan d’architecture 2025.

Condé Nast Traveler met également en avant «les magnifiques fonduks (maisons de commerce) des 14ème et 15ème siècles de Chemmaine, Sbitryine et Barka, restaurés et transformés en superbes ateliers d’artisans proposant un artisanat local de grande qualité». Le magazine prend pour exemple le fonduk Kaat Smen, qui devrait rouvrir fin 2026 en accueillant un marché du miel historique, présenté comme unique en son genre.

Autre pôle d’attractivité: le musée Al Batha des arts islamiques, décrit comme «aujourd’hui le plus beau musée du Maroc». L’établissement propose un panorama remarquable de l’histoire dynastique du pays, à travers des objets d’art et des manuscrits enluminés d’une grande finesse, replaçant Fès au cœur d’un vaste réseau d’échanges méditerranéens et africains.

Des liens qui font écho à ceux qui se tissent chaque année autour du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde qui célèbre le rôle de Fès comme centre du soufisme, des études islamiques et du patrimoine musical andalou.

Enfin, poursuit le magazine, l’année 2026 s’annonce également sous le signe du sport, et plus précisément du football, avec l’accueil de matchs de la Coupe d’Afrique des Nations. Autant de bonnes raisons d’inscrire Fès parmi les destinations africaines à visiter absolument l’année à venir.