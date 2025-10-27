Le Maroc à l’honneur dans le magazine «Géo» pour ses spots de surf d’exception

Avec plus de 3.500 kilomètres de côtes baignées par l’Atlantique, le Maroc offre une diversité de vagues et de paysages à couper le souffle — un terrain de jeu idéal pour les amateurs de sports de glisse de tous les niveaux, du débutant au professionnel. De Taghazout à Dakhla, Géo célèbre cette alliance rare entre nature sauvage, hospitalité marocaine et culture surf en plein essor.

Taghazout, l’icône de la glisse marocaine

La plage de Taghazout, dans le village éponyme, sis au nord de la ville d'Agadir. (DR)

Petit village de pêcheurs devenu capitale du surf, Taghazout incarne à lui seul l’esprit de cette discipline: liberté, énergie et partage. Géo met en avant ses plages dorées, ses vagues mythiques — dont le célèbre Anchor Point — et l’atmosphère bohème qui séduit surfeurs et voyageurs du monde entier.

Imsouane, la magie tranquille

La baie d'Imesouane attire des surfeurs venus du monde entier.

Entre Agadir et Essaouira, Imsouane se distingue par sa fameuse «baie magique» où s’étire l’une des plus longues vagues d’Afrique. L‘article salue ce spot unique, à la fois accessible aux débutants et envoûtant pour les surfeurs confirmés, qui viennent y chercher la sérénité autant que la performance.

Essaouira, l’ancienne Mogador au vent constant

Coucher du soleil sur la plage d'Essaouira. (R.Bousfiha/Le360)

Cité portuaire et culturelle inscrite à l’Unesco, Essaouira attire les amateurs de vent et de vagues. Son littoral et ses environs, notamment la plage de Sidi Kaouki, figurent parmi les lieux incontournables cités par Géo pour leurs conditions idéales de surf, de kitesurf et de planche à voile.

Lire aussi : «The Times» chante les louanges de Fès, «la fascinante capitale culturelle du Maroc, inchangée par le tourisme»

Safi, le défi des champions

Safi

Moins connue du grand public, Safi s’impose pourtant comme un spot de légende grâce à sa puissante vague tubulaire, l’une des meilleures au monde selon les professionnels. La publication rappelle qu’elle attire régulièrement des compétitions internationales et des surfeurs de haut niveau en quête d’adrénaline pure.

Dakhla, le joyau du désert

Dakhla (DR)

Entre océan et dunes, Dakhla séduit par son décor irréel et ses conditions parfaites pour la glisse. Sa lagune, ses vents constants et ses plages infinies en font une destination rêvée pour le surf et le kitesurf, un paradis que le magazine décrit comme «le joyau du Sahara marocain».

Mirleft, l’authenticité préservée

La plage de Mirleft, dans le village du même nom, relevant de la province de Sifi Ifni. (DR)

Plus au sud, Mirleft charme par sa simplicité et son atmosphère paisible. Ce village côtier, encore à l’abri du tourisme de masse, offre des vagues techniques mais accessibles, le tout dans un décor sauvage et une ambiance conviviale qui font tout le charme du surf marocain.