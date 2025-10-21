Les bonnes raisons de prolonger l’été à Taghazout selon Le Figaro Nautisme

Décrit comme «l’un des visages les plus séduisants du Maroc moderne», Taghazout, le «village devenu destination», s’impose comme une escale incontournable à quarante minutes d’Agadir.

Le minuscule port de pêche de naguère, refuge hors du temps qui attirait les surfeurs nomades et les hippies voyageurs, s’est aujourd’hui métamorphosé tout en ne perdant pourtant rien de son charme bohême. Faisant désormais face à une station balnéaire nouvelle génération, ponctuée de grandes enseignes de l’hôtellerie de luxe, Taghazout s’impose toujours comme un essentiel.

Les raisons de s’y rendre sont nombreuses. Le Figaro Nautisme se range ainsi du côté de l’avis général pour consacrer le village en tant que «royaume des surfeurs». Parmi les spots à découvrir, là où «les vagues se succèdent comme une partition bien réglée», décrit la publication, on cite ainsi Anchor Point, «le spot mythique des surfeurs expérimentés», Panoramas et Banana Point, qui séduisent quant à eux les débutants.

Lire aussi : Un jour, une plage | Taghazout: la destination idéale pour les amateurs de sérénité mais aussi d’activités

En hiver, Taghazout ne perd rien de son attrait car les houles venues du large offrent des conditions de surf idéales qui attirent «les riders du monde entier», explique la publication. Elle conseille de découvrir les écoles de surf, qui «partagent cette passion avec simplicité» ou encore les surfcamps, qui ont conservé quant à eux «leur esprit communautaire» avec au programme «repas partagés, yoga au lever du jour, musique live et discussions sans fin sur la meilleure vague du jour».

Mais Taghazout a plus d’un tour dans son sac avec côté pile l’océan, côté face, la montagne. «À l’arrière, la route serpente entre arganiers et collines roussies, dévoilant un Maroc plus sauvage et plus rural. En quelques kilomètres, on atteint la Vallée du Paradis, un canyon ocre tapissé de palmiers où coulent des bassins d’eau turquoise», décrit Le Figaro Nautime. Un spot privilégié pour les randonneurs qui peuvent se baigner dans les cuves naturelles formées par la roche, grimper sur les roches chauffées par le soleil ou s’aventurer dans les sentiers qui relient les petits villages de l’arrière-pays.

Autre incontournable de la région, «le Parc national de Souss-Massa abrite une faune préservée, des ibis chauves aux flamants roses, dans un paysage de dunes et de lagunes qui semble figé hors du temps», poursuit-on en soulignant que c’est précisément cet «équilibre entre mer et montagne qui donne à Taghazout une richesse que peu d’autres stations balnéaires peuvent revendiquer».

Lire aussi : Vidéo. Agadir: comment Taghazout Bay a conquis le cœur des touristes marocains et étrangers

Mais parmi les principaux atouts de Taghazout, rappelle Le Figaro Nautisme, il en est un, essentiel: «Le climat est l’un des plus doux du Maroc». On peut ainsi profiter, même en plein mois de janvier, de températures dépassant souvent les 25°C. «De novembre à mars, alors que l’Europe grelotte, Taghazout vit à son rythme d’été permanent» et offre des conditions de voyage idéales dans un refuge d’hiver unique en son genre.

On pourrait craindre que le développement de Taghazout ne lui fasse perdre l’authenticité de son cachet. Mais de l’avis du Figaro Nautisme, le développement du village «n’est pas un hasard», en ce qu’il «s’inscrit dans un projet de territoire où tourisme et durabilité avancent main dans la main». L’article met en avant plusieurs éléments: d’une part, les initiatives locales favorisant la replantation d’arganiers et la promotion des coopératives féminines d’huile d’argan; d’autre part, la démarche environnementale du Taghazout Bay Resort. Cette station, qui privilégie «les matériaux naturels, l’énergie solaire et la protection du littoral», est devenue «un modèle d’écotourisme marocain où luxe et responsabilité se conjuguent sans contradiction.»