Sidi Ifni: l’écrin océanique des vents et des montagnes

Nichée sur la côte atlantique, entre Tiznit et Guelmim, à quelque 160 km au sud d’Agadir, Sidi Ifni conjugue avec élégance influences espagnoles et culture amazighe. Accrochée aux pentes méridionales de l’Anti-Atlas, cette ville baigne toute l’année dans un climat doux, propice à l’évasion. Loin des circuits touristiques convenus, elle séduit par son atmosphère paisible et ses activités variées: pêche traditionnelle, surf sur des vagues préservées, ou encore sports aériens comme le parapente.

Des plages d’exception

Bordée par un littoral spectaculaire, Sidi Ifni recèle des plages au charme brut. La plage urbaine, au sable doré, invite à la détente, à la promenade ou aux sessions de surf face à l’océan infini. À une dizaine de kilomètres au nord, Legzira déploie ses arches rocheuses monumentales et ses huit kilomètres de sable fin, un décor qui a fait le tour du monde. Plus loin, à Mirleft, chaque plage — Marabout, Imin Turga, Aftas — possède sa propre personnalité, entre criques intimistes et spots prisés des surfeurs.

Paysages et randonnées

Les reliefs arides et majestueux de l’Anti-Atlas forment un arrière-plan idéal pour la randonnée. Falaises vertigineuses, plateaux côtiers et panoramas à couper le souffle offrent aux marcheurs un spectacle rare, ponctué d’oiseaux marins et de couchers de soleil flamboyants.

Héritage espagnol

Ancienne enclave espagnole jusqu’en 1969, Sidi Ifni conserve un patrimoine architectural unique au Maroc: façades art déco, place centrale, ancien aéroport, église Santa Cruz devenue palais de justice, caserne de l’infanterie de Marine, cinéma Avenida… Autant de témoins d’une histoire singulière où se mêlent mémoire coloniale et identité marocaine.

Une culture amazighe vivante

Parallèlement, la ville demeure un bastion de la culture amazighe. La langue, la musique, la gastronomie et l’artisanat y sont célébrés au quotidien. Les souks regorgent de tapis tissés à la main, de bijoux en argent, de poteries et d’épices parfumées. Les produits de la mer — poissons, crustacés, calamars — s’invitent dans des tajines parfumés ou sur des grillades, accompagnés de pain traditionnel et d’herbes locales.

Escapades alentours

Les environs ne manquent pas d’attraits: Guelmim, porte du Sahara et haut lieu du commerce des dromadaires; l’oasis de Tighmert, véritable écrin de verdure ponctué de kasbahs; ou encore Tiznit, réputée pour ses remparts et son artisanat de l’argent.

Sidi Ifni est ainsi bien plus qu’une étape: c’est une expérience sensorielle, un voyage entre histoire et nature, où chaque paysage et chaque rencontre semblent suspendus dans le temps.