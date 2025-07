Voyages: Souss-Massa a tout pour vous séduire

Climat doux, bel arrière-pays, paysages naturels variés, patrimoine riche ... Souss-Massa a tous les atouts pour pouvoir figurer sur votre liste de destinations à visiter cet été. Sur son vaste territoire, elle compte de très belles destinations touristiques, aussi bien pour les amateurs du tourisme balnéaire, les passionnés de l’histoire que pour les férus du tourisme de montagne.

Ainsi, Agadir, chef-lieu de la région, offre aux visiteurs tout ce qui rend leur séjour agréable. Pour les amateurs d’histoire, ils doivent absolument visiter la Kasbah d’Agadir Oufella et profiter de sa vue imprenable sur la baie d’Agadir. Bâtie en 1540 par le sultan Saadien Mohamed Ech-Cheikh, la forteresse était destinée à protéger la ville des attaques des Portugais.

Pour ceux qui souhaitent effectuer des courses, leur destination doit être Souk El had. Étant l’un des plus grands marchés de détail au niveau national, il est aussi un endroit les plus animés de la ville.

Étant l’une des plus belles villes côtières du pays, Agadir offre un tourisme balnéaire de très haut niveau. Son premier atout est sa plage principale, sise dans le secteur touristique. Avec ses sables dorés, cafés charmants et sa marina qui attirent de nombreux visiteurs, cette plage est un endroit idéal pour se faire le plaisir de s’allonger au soleil, faire une balade à chameau, ou bien prendre une croisière à bateau tout le long de la côte.

De plus, la perle du Souss-Massa compte d’autres plages. Ainsi, le littoral au nord d’Agadir est réputé pour ses belles plages aussi bien pour la baignade que pour le surf, ainsi que d’autres activités. Il s’agit notamment de Taghazout, vaste plage située à 16 kilomètres d’Agadir, à côté du village de pêcheurs. Elle dispose également la célèbre Pointe des Ancres, l’un des principaux spots de surfeurs du Maroc. Il s’agit également des plages d’Aghroud, Tamri, Imsouane, Aourir.

Pour le littoral sud d’Agadir, on y trouve notamment la plage de Sidi Toual. Entourée de falaises rocheuses, c’est l’une des plages les plus pittoresques d’Agadir. Il s’agit aussi de la plage de Tifnite, située à environ 30 kilomètres d’Agadir, entre un éperon rocheux et l’embouchure d’une des rivières qui descendent de l’Atlas.

De même, ce littoral compte les plages Sidi Ribat et Sidi Wassay, situées de part et d’autre de l’embouchure de la rivière Massa, au cœur du Parc national Souss-Massa, à environ 40 kilomètres d’Agadir. La plage d’Anglou est, quant à elle, éloignée d’Agadir (à un peu plus de 100 kilomètres), mais elle est très proche de Tiznit (à 16 kilomètres).

Souss-Massa comporte également des village côtiers connus pour la pêche, où les visiteurs désireux d’y passer quelques jours peuvent trouver des maisons à louer.

Loin de la cote, l’arrière-pays de la région de Souss-Massa a aussi de quoi séduire. Il compte, en fait, des parcs naturels, des montagnes pour les amateurs de randonnée et passionnés de

la nature. Il en est ainsi de la Vallée du Paradis qui est à 25 km du nord d’Agadir. Située dans le massif montagneux surplombant Agadir, elle est connue pour ses piscines naturelles et ses cascades, et facilement accessible.

Il y a aussi le célèbre Parc National Souss Massa. Situé dans la province de Chtouka Ait Baha, cette réserve naturelle a pour but de reconstituer et préserver la grande faune du Sahara et à protéger certaines espèces animales.

À environ 80 km d’Agadir, se situe Taroudant, une ville chargée d’histoire dont la visite est vivement recommandée à tout visiteur de la région. À Taroudant, il faut faire le tour des remparts pour découvrir les neuf portes de la ville, visiter ses souks, ses bazars où l’on trouve toutes sortes de produits de l’artisanat local. Il peut aussi visiter la tannerie de Taroudant, et découvrir tous les secrets de la fabrication du cuir.

De même, Tiznit, qui se situe à environ 95 km d’Agadir, mérite le détour. Cette ville est très célèbre pour le savoir-faire de ses artisans orfèvres et joailliers. Tiznit fait partie de ces villes fortifiées, défensives du Maroc, avec des remparts qui entourent la ville, qui s’étendent sur une longueur d’environ sept mètres et de huit mètres de haut. Ses citadelles sont au nombre de 56 et cinq portes, permettent de pénétrer dans l’enceinte : Bab Targa, Bab Oulad Jerrar, Bab Aglou, Bab el Maader et Bab el Khemis.

Autant dire que vous avez tout à gagner à inscrire Souss-Massa sur votre liste d’endroits à visiter cet été.