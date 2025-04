Agadir: 3.500 croisiéristes à la découverte de la capitale du Souss

Le navire de croisière Mein Schiff, appartenant à l’armateur TUI Cruises et arborant le pavillon allemand, a jeté l’ancre à Agadir, jeudi 3 avril, avec plus de 3.500 passagers et 100 membres d’équipage à bord. Aussitôt arrivés, ces visiteurs ont été pris en charge par une flotte préalablement organisée de grands et petits taxis, de bus touristiques et de véhicules de location, qui les ont conduits vers les principaux sites touristiques de la ville et de ses environs.

Le navire de croisière Mein Schiff, au port d'Agadir, le 3 avril 2025. (M.Oubarka/Le360). le360

Parmi les destinations prisées figuraient la Kasbah d’Agadir Oufella, le téléphérique, Souk El Had, la promenade du front de mer, ainsi que divers ateliers d’artisanat local. D’autres groupes de croisiéristes ont choisi de s’aventurer au-delà de la ville, vers les villes voisines de Taroudant et Tiznit.

Selon un opérateur du secteur, ce type d’escale, bien que limité dans le temps, a un impact économique immédiat. «Les croisiéristes dépensent en moyenne bien plus que les touristes classiques. Leur séjour, même s’il est réduit à quelques jours, a pour effet de dynamiser rapidement les secteurs du transport, de la restauration, de l’artisanat et du guidage touristique», assure-t-il.