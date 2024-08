Tourisme: pourquoi choisir Agadir pour ses vacances d’été

Chaque été, Agadir devient une destination incontournable pour des milliers de touristes en quête de fraîcheur et de divertissement. Des plages dorées, des promenades animées et une ambiance festive définissent la saison estivale dans cette ville balnéaire.

Pour Achraf, résident de la ville, la saison estivale à Agadir prend toute son ampleur le long de la corniche. «Les touristes affluent, attirés par les espaces de jeux, les installations sportives ou simplement pour l’envie de flâner», observe-t-il.

Ibtissam, jeune casablancaise, confie revenir chaque année à Agadir, séduite par le charme singulier de la ville. «Il règne ici une atmosphère particulière, différente de celles des autres cités marocaines. Entre la multitude d’activités proposées, l’éventail impressionnant de restaurants et l’accueil chaleureux des habitants et leur convivialité, Agadir est le cadre estival par excellence», s’enthousiasme-t-elle.

Quant à Ali, originaire d’Essaouira, sa routine est bien établie: «Les après-midi sont consacrés aux balades sur la corniche, qui est parfaitement aménagée pour accueillir les familles et les groupes d’amis. Le matin, nous explorons des lieux emblématiques de la ville, comme Souk El Had et Agadir Oufella, des musts pour tout visiteur.»

Imane, qui fuit chaque été la chaleur accablante de Taroudant, trouve son refuge à Agadir. «La ville est un véritable espace d’évasion, avec des endroits comme la Marina ou la plage d’Agadir Oufella, sans oublier le centre-ville, qui a ses propres attraits», confie-t-elle.