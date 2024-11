Sidi Ifni voit grand

La province de Sidi Ifni a mis en œuvre plusieurs projets majeurs pour dynamiser son développement économique. Parmi ces initiatives, la réhabilitation du port de Sidi Ifni occupe une place de choix en raison de son rôle crucial dans l’économie locale. «Ce projet vise à accroître l’attractivité du port et à améliorer les services offerts aux professionnels de la pêche ainsi qu’aux visiteurs, tout en créant des opportunités d’investissement tant au niveau du port qu’au niveau régional, notamment dans la province de Sidi Ifni», rapporte L’Observateur du Maroc et d’Afrique.

La réhabilitation du port de Sidi Ifni sera réalisée pour un coût total de 80 millions de dirhams, financé à 50 % par l’Agence nationale des ports (ANP) et à 50 % par la région. Les travaux incluront le renforcement des terre-pleins, avec un budget de 63 millions de dirhams et une durée de 15 mois. La date d’ouverture des offres pour la sélection de la société en charge des travaux est fixée au 21 novembre 2024.

En outre, un marché aux poissons sera construit au port pour un montant de 20 millions de dirhams, facilitant ainsi la vente des produits de la mer.

«Parallèlement, un programme de réhabilitation de l’écosystème marin sera lancé, avec un budget de 39 millions de dirhams, dans le but d’améliorer les infrastructures de la ville et de préserver l’environnement marin», lit-on.

Le développement des routes rurales est également une priorité. Par exemple, quatre routes principales sont actuellement en cours de pavage dans la commune d’Ait Erkhâ. L’objectif affiché est de réduire les inégalités territoriales par des investissements dans les infrastructures de proximité.

Parmi les projets phares de la province de Sidi Ifni, on note le lancement des travaux de construction du barrage Takriant. Avec un investissement de 16 millions de dirhams et une durée de réalisation prévue de 20 mois. «Son objectif est de renforcer l’approvisionnement en eau, d’irriguer les terres agricoles, et de soutenir les activités économiques locales. Ce projet stratégique contribuera également à la préservation des écosystèmes environnants et à la protection contre les risques d’inondation, consolidant ainsi les efforts de développement durable dans la province», ajoute l’article.