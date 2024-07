Sidi Ifni: Les travaux du chantier du barrage Assif Ouinder ont atteint 20%

Le chantier de construction du barrage Assif Ouinder à Sidi Ifni avance à grands pas. Les travaux ont atteint un taux de réalisation de 20%. C’est ce qui a été révélé en marge de la visite du site du barrage, vendredi 26 juillet, du wali de la région Guelmim-Oued Noun, Mohamed Najem Abhai, accompagné d’une délégation comprenant notamment la présidente du conseil régional, Mbarka Bouaida, et le gouverneur de la province de Sidi Ifni, Hassan Sadki.

Ce barrage, pour lequel un budget d’environ 235 millions de dirhams a été alloué et qui s’inscrit dans le cadre du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, vise à protéger la ville de Sidi Ifni contre les inondations, alimenter la nappe phréatique et contribuer à l’irrigation des terres agricoles. Le barrage dispose d’une capacité de 14 millions de m³.

Les grands projets d’alimentation en eau potable et d’irrigation, lancés à cette occasion, s’inscrivent dans le cadre de la convention de partenariat entre le conseil régional, le ministère de l’Équipement et de l’Eau et la Direction générale des collectivités territoriales, avec une enveloppe estimée à 850 millions de dirhams, à laquelle la région contribue à plus de 40% et prévoyant la construction de 10 barrages dans les différentes provinces de la région.