Les récentes pluies sont bénéfiques pour les cultures printanières, mais le stress hydrique demeure, selon Mustapha Baïtas

Mustapha Baïtas, Porte parole du gouvernement et ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement.. MAP

«Nous avons accueilli avec satisfaction les dernières pluies, sachant que notre pays est passé par des années de sécheresse successives, ce qui a poussé le gouvernement, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, à mobiliser des moyens importants (143 milliards de dirhams, NDLR) en vue de concrétiser plusieurs chantiers. Il y a une certes une amélioration, mais les réserves en eau restent faibles», a affirmé Mustapha Baïtas, porte-parole du gouvernement.

«Cette situation doit nous conduire à persister dans nos efforts pour une meilleure gestion et une rationalisation de l’usage de l’eau potable», a commenté le représentant gouvernemental. Ces récentes pluies seront, selon lui, positives «pour les pâturages et les aliments de bétail, ainsi que pour les cultures printanières». Elles seront très également très bénéfiques pour les arbres fruitiers, et par conséquent, d’après les observateurs, pour les exportations du secteur de l’agroalimentaire. «Néanmoins, la situation hydrique dans le pays reste difficile», a conclu Mustapha Baïtas.