Berrechid: les récentes précipitations sauveront-elles la campagne agricole?

Dans la commune de Sidi El Mekki, relevant de Berrechid, l’espoir suscité par l’arrivée tardive des pluies s’est rapidement transformé en désillusion. Les agriculteurs locaux, qui avaient les yeux rivés sur le ciel, ont vite réalisé que ces précipitations tant attendues n’allaient pas inverser le cours d’une saison agricole déjà difficile.

Selon Abdelmalek, un agriculteur local, les récentes pluies n’ont pas eu l’effet escompté sur les cultures pluviales de la région. «Ces précipitations sont arrivées trop tardivement et ne se sont pas suffisamment prolongées pour bénéficier à nos cultures», explique-t-il.

Ces cultures, notamment le blé, l’orge et les pois chiches, du côté des légumineuses, cruciales pour l’économie locale et la subsistance des agriculteurs, se retrouvent ainsi doublement pénalisées: par un manque de pluie chronique et par le timing inapproprié de ces averses.

Notre interlocuteur ajoute que, bien que ces pluies n’aient pas sauvé les cultures pluviales, elles ont tout de même une utilité: aider à nourrir le bétail. C’est une maigre consolation pour les agriculteurs qui espéraient une tout autre issue.

À l’inverse, les zones d’agriculture irriguée tirent leur épingle du jeu, bénéficiant pleinement de l’apport hydrique pour booster leur croissance. Majid, un autre agriculteur de la région, confirme que les pluies ont été salutaires, puisque «les pluies ont favorisé uniquement l’irrigation, laissant les cultures pluviales en état de sécheresse», signale-t-il.