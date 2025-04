Le Japon, nouvelle cible stratégique pour les exportations d’agrumes

Confronté à une dépendance persistante vis-à-vis de ses marchés traditionnels, principalement l’Union européenne et la Russie, le Maroc amorce un tournant stratégique majeur: diversifier ses débouchés à l’export, en ciblant des marchés à fort potentiel mais exigeants. À l’horizon 2030, l’ambition est de porter les exportations d’agrumes à 1 million de tonnes, contre 630.000 tonnes en 2020, selon les objectifs du contrat-programme 2021-2030 signé entre le gouvernement marocain et la Fédération interprofessionnelle «Maroc-Citrus», indique le quotidien Les Inspirations Eco.

Dans cette stratégie de conquête, le marché japonais apparaît comme une cible hautement stratégique. Reconnu pour ses normes sanitaires strictes et la sophistication de sa demande, le Japon offre un potentiel commercial important pour les produits frais haut de gamme, à commencer par les agrumes marocains.

Le 26 février 2025, un jalon important a été franchi avec l’envoi du tout premier conteneur d’agrumes marocains vers le Japon. Une opération test réussie: les produits ont été admis après avoir satisfait à l’ensemble des exigences réglementaires et aux protocoles de contrôle rigoureux imposés par les autorités phytosanitaires japonaises.

Ce premier pas a immédiatement été suivi par une mission d’affaires stratégique à Tokyo, menée cette semaine sous la houlette de Morocco Foodex, l’organisme chargé de la promotion des exportations agricoles et agroalimentaires marocaines.

Pour accompagner cette percée commerciale, une campagne de communication ciblée a été lancée au Japon. Morocco Foodex a confié l’organisation de l’opération à l’agence K Events, pour un montant de 3,2 millions de dirhams. Cette enveloppe couvre à la fois la mission économique à Tokyo, réunissant des exportateurs, des représentants institutionnels marocains et des professionnels du secteur, et un plan média destiné à valoriser l’image des agrumes marocains auprès des importateurs et consommateurs japonais.

L’ouverture du marché japonais ne s’est pas faite du jour au lendemain. Dès 2022, les autorités marocaines ont entamé un dialogue technique avec le ministère japonais de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF). Du 23 au 28 mai 2022, une délégation d’experts phytosanitaires japonais a été accueillie par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA). Au programme, audit du système national de sécurité sanitaire, visites de terrain dans les régions agrumicoles clés du Souss-Massa et de l’Oriental, et inspection des installations de production, de conditionnement et de certification.

Ces étapes étaient décisives pour démontrer que le Maroc est en mesure de respecter les standards japonais, parmi les plus rigoureux au monde.

Derrière l’opération agrumes, se dessine une stratégie plus large: le Maroc cherche à positionner l’agriculture nationale sur les marchés asiatiques, et à renforcer ses échanges avec des partenaires hors-Europe. À ce jour, les échanges agricoles entre le Japon et le Maroc restent modestes, mais l’intérêt mutuel grandit. Le succès de cette première phase pourrait ainsi ouvrir la voie à l’exportation d’autres produits agricoles marocains, notamment les fruits et légumes frais.