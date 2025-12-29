Lifestyle

Le Maroc, 2ème destination hors des sentiers battus à visiter en 2026 selon les voyagistes américains

Une route enneigée dans la région d'Ifrane, dans le Moyen Atlas.

Classé parmi les destinations les plus tendance de l’année 2026 par les voyagistes américains, le Maroc s’impose entre le Portugal et la Croatie.

Par La Rédaction
Le 29/12/2025 à 16h30

Lors d’une conférence annuelle qui s’est déroulée du 1er au 5 décembre dans le Maryland, aux États-Unis, l’USTOA, l’Association américaine des voyagistes, a dévoilé les tendances à venir en matière de destinations à découvrir en 2026.

Dans le cadre de ce grand rassemblement annuel des voyagistes américains, la présentation des résultats d’une enquête annuelle menée auprès des membres de l’USTOA a fait la lumière sur les prévisions en matière de voyage en 2026.

Du côté des destinations américaines les plus populaires en 2026, Hawaï arrive en tête du classement suivie des parcs nationaux, de l’Alaska, de la Californie et enfin de New York.

À l’international, l’Italie remporte les suffrages des destinations les plus tendance, suivie par la France, le Japon, le Portugal et la Grèce. Les membres de l’USTOA ont toutefois fait le distinguo dans ce classement international avec une autre liste mettant en lumière les destinations hors des sentiers battus. Si le Portugal se classe premier de ce classement, il est suivi en deuxième position par le Maroc, puis par la Croatie et la Colombie. La cinquième place du podium se partage quant à elle entre Malte, le Vietnam et l’Irlande.

Par La Rédaction
Le 29/12/2025 à 16h30
