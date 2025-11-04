Deux villes marocaines rejoignent le Réseau des villes créatives de l’UNESCO

Créé en 2004, le Réseau des villes créatives de l’UNESCO soutient les villes qui placent la culture et les industries créatives au cœur de leurs stratégies de développement. En s’appuyant sur des domaines tels que la musique, le design, la gastronomie, le film, la littérature ou l’artisanat, ces villes favorisent la création d’emplois, la cohésion sociale et la durabilité environnementale.

Pour Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, «les villes créatives de l’UNESCO démontrent que la culture et les industries créatives peuvent être des moteurs concrets de développement. En accueillant 58 nouvelles villes, nous renforçons un Réseau où la créativité accompagne les initiatives locales, attire des investissements et favorise le lien social».

De Cuenca (Équateur), reconnue pour sa gastronomie, à Rovaniemi (Finlande), distinguée pour l’architecture, en passant par Riyad (Arabie saoudite), pour le design et Gizeh (Égypte), pour le film, chaque ville illustre la manière dont la culture peut façonner la résilience urbaine et renforcer le lien entre les citoyens.

Reconnue Ville créative de littérature dans ce nouveau classement, Tanger confirme son statut de capitale culturelle et littéraire. Carrefour historique des civilisations, la ville du Détroit a inspiré des générations d’écrivains et d’artistes venus du monde entier. Son entrée dans le Réseau salue la vitalité de sa scène littéraire contemporaine et son héritage cosmopolite, symbole du dialogue entre les cultures que promeut l’UNESCO.

Également désignée Ville créative dans le domaine de l’artisanat et des arts populaires, Safi porte haut les couleurs du savoir-faire marocain. Berceau de la poterie traditionnelle et de l’artisanat d’art, la cité atlantique est un haut lieu de création où se mêlent tradition et innovation. Son intégration au Réseau des Villes créatives consacre le rôle central des artisans marocains dans la transmission du patrimoine immatériel et dans la dynamisation des économies locales.

À noter que L’UNESCO a choisi Essaouira, la cité des alizés, pour accueillir la Conférence annuelle 2026 du Réseau des Villes créatives, un rendez-vous mondial qui réunira les représentants des 408 villes membres afin d’échanger sur les politiques culturelles locales, la durabilité urbaine et l’innovation sociale. Cet événement d’envergure internationale consacrera le Maroc comme un acteur clé de la coopération culturelle et du développement durable par la créativité.