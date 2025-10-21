Sports

«Je salue l’exploit du Maroc»: la directrice de l’UNESCO félicite les Lionceaux de l’Atlas après leur triomphe au Mondial U20

Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco, prononce une allocution au cours d'une journée de célébration du patrimoine préhistorique du Maroc, le 17 juin 2022, au siège de l'organisation onusienne,  à Paris. 

Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco, lors de la célébration du patrimoine préhistorique du Maroc, le 17 juin 2022, au siège de l'organisation onusienne, à Paris. . DR

En marge d’une visioconférence tenue à Paris, la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a félicité la sélection marocaine U20 pour son sacre historique au Mondial de football au Chili. Elle a également annoncé un partenariat entre l’UNESCO et le Maroc dans le cadre de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, plaçant le sport au service de la paix et de l’inclusion.

La directrice générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Audrey Azoulay, a félicité, ce mardi 21 octobre, la sélection marocaine des moins de 20 ans pour sa performance historique, sacrée championne du monde de football au Chili. «Je salue l’exploit du Maroc pour avoir remporté la Coupe du monde de football U20», a-t-elle déclaré Mme Azoulay dans un entretien avec Le360, à l’occasion d’une visioconférence tenue à Paris pour dresser le bilan de son mandat à la tête de l’organisation onusienne.

La responsable onusienne a, par ailleurs, annoncé un partenariat entre l’UNESCO et le Maroc à l’occasion de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue du 25 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Ce partenariat, a-t-elle précisé, s’inspirera de celui établi avec la Côte d’Ivoire lors de la dernière édition de la CAN en 2023.

Dans le cadre de cette coopération, un mini-championnat de football sera organisé parallèlement à la compétition officielle, à destination des jeunes issus des quartiers populaires. Ce tournoi, placé sous le signe du «renforcement de la paix», visera à promouvoir les valeurs d’inclusion, de respect et de solidarité par le sport.

Audrey Azoulay a également tenu à souligner l’excellence des relations entre l’UNESCO et le Maroc, rappelant la contribution active du Royaume à la promotion du dialogue interculturel, à la protection du patrimoine mondial et au rayonnement des valeurs universelles défendues par l’organisation.

