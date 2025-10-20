Le Parlement ovationne les Lionceaux de l’Atlas, champions du monde U20

Le Parlement a rendu, ce lundi, un vibrant hommage à la sélection marocaine de football des moins de 20 ans, sacrée championne du monde après sa brillante victoire face à l’Argentine (2–0) en finale disputée dimanche à Santiago du Chili.

L’annonce de ce triomphe historique a suscité un élan d’enthousiasme au sein de l’hémicycle. Dès l’ouverture de la séance des questions orales, présidée par Mohamed Joudar, les députés, toutes sensibilités confondues, se sont levés pour applaudir chaleureusement les jeunes champions.

«Messieurs les députés, veuillez vous lever pour saluer ce premier titre mondial de notre sélection nationale», a lancé le président de la Chambre, dans une atmosphère empreinte de fierté et d’émotion partagée.

Cet hommage unanime traduit la reconnaissance de la Nation pour une génération qui, sous la houlette de l’entraîneur Mohamed Ouabi, a porté haut les couleurs du Royaume et confirmé la montée en puissance du football marocain sur la scène internationale.

Les Lionceaux de l’Atlas, auteurs d’un parcours exemplaire, regagneront le Maroc lundi soir en provenance du Chili, auréolés d’un sacre qui consacre non seulement leur talent et leur discipline, mais aussi la stratégie de développement du sport national impulsée ces dernières années par les plus hautes instances du Royaume.