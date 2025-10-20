Politique

Le Parlement ovationne les Lionceaux de l’Atlas, champions du monde U20

Le Parlement saluant la victoire des Lionceaux de l'Atlas. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 20/10/2025 à 17h36

VidéoDans une ambiance empreinte de fierté nationale, la Chambre des représentants a rendu hommage, ce lundi, aux Lionceaux de l’Atlas, champions du monde U20. Une reconnaissance officielle à la hauteur d’un exploit historique qui consacre la montée en puissance du football marocain sur la scène internationale.

Le Parlement a rendu, ce lundi, un vibrant hommage à la sélection marocaine de football des moins de 20 ans, sacrée championne du monde après sa brillante victoire face à l’Argentine (2–0) en finale disputée dimanche à Santiago du Chili.

L’annonce de ce triomphe historique a suscité un élan d’enthousiasme au sein de l’hémicycle. Dès l’ouverture de la séance des questions orales, présidée par Mohamed Joudar, les députés, toutes sensibilités confondues, se sont levés pour applaudir chaleureusement les jeunes champions.

«Messieurs les députés, veuillez vous lever pour saluer ce premier titre mondial de notre sélection nationale», a lancé le président de la Chambre, dans une atmosphère empreinte de fierté et d’émotion partagée.

Cet hommage unanime traduit la reconnaissance de la Nation pour une génération qui, sous la houlette de l’entraîneur Mohamed Ouabi, a porté haut les couleurs du Royaume et confirmé la montée en puissance du football marocain sur la scène internationale.

Les Lionceaux de l’Atlas, auteurs d’un parcours exemplaire, regagneront le Maroc lundi soir en provenance du Chili, auréolés d’un sacre qui consacre non seulement leur talent et leur discipline, mais aussi la stratégie de développement du sport national impulsée ces dernières années par les plus hautes instances du Royaume.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 20/10/2025 à 17h36
#U20#Parlement#Chili#Lionceaux de l'Atlas U20#Mohamed Ouahbi#Mohamed Joudar

LEs contenus liés

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

L’œil de Gueddar. Mohamed Ouahbi, la machine à gagner qui fait rêver le Maroc

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Future Chambre des représentants: l’équité de genre et les jeunes mettent les partis politiques face à leur responsabilité

Sports

Mondial U20: Scènes de liesse populaire à Agadir après le sacre historique des Lionceaux de l’Atlas

Sports

Oujda en liesse après le sacre mondial des Lionceaux de l’Atlas U20

Articles les plus lus

1
Maroc-Algérie: les États-Unis annoncent un «deal» sous 60 jours, le régime d’Alger vacillant
2
À jamais les premiers: les Lionceaux de l’Atlas champions du monde U20
3
Tebboune lâché, isolé, encerclé
4
Le stade et l’école
5
Casablanca, Laâyoune, Tanger… Tout le Maroc a célébré ses Lionceaux jusqu’à l’aube
6
Infrastructures, connectivité, santé... Dakhla, un modèle de développement au cœur du Sahara
7
Mondial U20. Champions du monde, les Lionceaux de l’Atlas réagissent à leur première historique
8
Les Lionceaux font vibrer Casablanca: liesse populaire à Aïn Diab
Revues de presse

Voir plus