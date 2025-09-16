Le Maroc remporte le Prix UNESCO-Confucius d’alphabétisation

Société

Le centre Essalam pour l'école de la deuxième chance à Dakhla ouvre de nouvelles perspectives pour les adolescents ayant abandonné prématurément l'école (Photo d'archives, le 16 juin 2021). 

Le centre Essalam pour l'école de la deuxième chance à Dakhla ouvre de nouvelles perspectives pour les adolescents ayant abandonné prématurément l'école (Photo d'archives, le 16 juin 2021).  . MAP

Depuis 1967, les Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO ont récompensé plus de 500 individus, organisations et institutions à travers le monde pour l’excellence, le caractère innovant et l’impact de leurs initiatives visant à accroître l’alphabétisation.

Cette année, les Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO étaient placés sous le thème «Promouvoir l’alphabétisation à l’ère numérique» et ont récompensé des programmes d’alphabétisation au Bangladesh, en Équateur, en Irlande, au Maroc, au Sénégal et en Thaïlande. Les Prix 2025 ont été remis aux lauréats lors d’une célébration organisée le 8 septembre au siège de l’UNESCO à Paris, à l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation.

Sélectionnées sur la base des recommandations d’un jury international, ces initiatives ont été retenues en raison de leur contribution à la promotion mondiale de l’alphabétisation au moyen d’outils numériques.

«Chaque initiative, unique dans son approche, tire parti des outils numériques et de l’innovation pour s’attaquer à des problèmes pressants en matière d’alphabétisation. Ensemble, ces programmes font progresser l’alphabétisation, promeuvent l’inclusion et donnent aux apprenants les compétences essentielles pour s’épanouir dans le monde numérique d’aujourd’hui», explique à ce sujet Stefania Giannini, sous-directrice générale pour l’éducation de l’UNESCO.

Lire aussi : Éducation: Benguerir récompensée par le Prix UNESCO de la ville apprenante

Parmi les lauréats 2025, le Maroc s’est distingué avec le Prix UNESCO-Confucius d’alphabétisation, parrainé par le gouvernement de la République populaire de Chine, lequel récompense les initiatives qui contribuent à l’alphabétisation fonctionnelle des adultes en milieu rural et des jeunes non scolarisés en tirant parti d’outils technologiques.

Cette année, il a notamment été remis au programme École de la deuxième chance et de l’éducation inclusive, dirigé par la direction de l’école de la deuxième chance et de l’éducation inclusive au Maroc. Ce programme a été récompensé pour ses efforts de coordination des acteurs dans la prévention du décrochage scolaire et sa contribution à la réinsertion des jeunes vulnérables grâce à des initiatives ciblées d’alphabétisation.

Le Prix UNESCO-Confucius s’accompagne d’une dotation de 30.000 dollars, une médaille et un diplôme.

«Ces dernières décennies, l’alphabétisation a enregistré des progrès remarquables à travers le monde. À la fondation de l’UNESCO il y a 80 ans, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, environ 45 % des adultes savaient lire et écrire», explique l’UNESCO sur son site, alors qu’aujourd’hui, ce chiffre a presque doublé et 9 adultes sur 10 savent lire et écrire. «L’alphabétisation des jeunes a elle aussi progressé: en 2024, 93 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans savaient lire et écrire, ce qui montre que les jeunes générations ont beaucoup plus accès à une éducation de base», poursuit-on.

Cependant, il reste encore beaucoup de progrès à faire. En effet, d’après une nouvelle fiche d’information de l’UNESCO, au moins 739 millions de jeunes et d’adultes ne savent pas lire et écrire, d’où l’urgence d’agir en faveur de l’alphabétisation.

