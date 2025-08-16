Ifrane: le camp d’été de la Sûreté nationale, une école de citoyenneté et de valeurs pour les enfants

La ville d’Ifrane a abrité, cette semaine, la quatrième et dernière phase du camp d’été de la Sûreté nationale, organisé par la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale, dans le cadre du programme national des colonies de vacances estivales, sous la supervision de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Placée sous le thème «Camps de la Sûreté nationale: un espace pour l’enracinement des valeurs humaines», cette édition a offert aux enfants participants une expérience intégrée mêlant divertissement, formation et sensibilisation.

Des enfants épanouis et créatifs

Les jeunes bénéficiaires ont exprimé, dans des déclarations pour Le360, leur joie de participer à cette colonie, perçue comme une opportunité précieuse pour développer leurs compétences, cultiver leurs talents et élargir leur cercle d’amis.

Ils ont salué la qualité de l’organisation et de l’encadrement, ainsi que la diversité des programmes proposés: ateliers artistiques, culturels et sportifs, excursions touristiques et activités éducatives.

Un programme riche et diversifié

Selon Zakaria Bahi, directeur du camp, l’édition de cette année a réuni près de 600 enfants, répartis sur quatre sessions, toutes placées sous un slogan commun valorisant l’inculcation des valeurs humaines.

Le programme a proposé des ateliers de musique, de théâtre, d’expression corporelle et audiovisuelle, ainsi que des séances de natation et des sorties de découverte des richesses naturelles et patrimoniales d’Ifrane et de sa région.

Le Parlement de l’enfant, un espace de responsabilité

Parmi les temps forts de cette édition figurait la tenue du Parlement de l’enfant, une activité originale permettant aux jeunes campeurs de prendre part aux décisions liées à la gestion du camp, explique Zakaria Bahi. Une initiative qui vise à développer leur sens des responsabilités et leur esprit de travail collectif, souligne-t-il.

Le programme a également intégré des ateliers de sensibilisation, animés en partenariat avec la cellule de communication de la préfecture de police de Meknès, autour de thématiques cruciales telles que la lutte contre la drogue, la sécurité routière et la cybercriminalité.

Un bilan largement positif

Pour Lahcen Bouzid, directeur pédagogique du camp, le succès de cette édition s’est pleinement illustré à travers les prestations artistiques et éducatives des enfants, fruits du travail réalisé lors des différents ateliers.

Il a également souligné que le camp ne représentait pas une simple parenthèse estivale, mais bel et bien une expérience d’apprentissage et de sensibilisation. Une expérience qui témoigne à la fois de la qualité de l’organisation et de la volonté de la Fondation d’offrir aux enfants des fonctionnaires de la Sûreté nationale un été à la fois instructif et divertissant.