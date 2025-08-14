La magie des nuits d’été à Tanger

À l’abri de ses murailles séculaires, la médina de Tanger offre chaque soir comme un refuge rafraîchissant aux visiteurs, qu’ils soient Tangérois, Marocains d’autres régions du pays ou touristes venus des quatre coins du monde.

En cette période estivale marquée par des températures élevées, ses ruelles et ses places historiques connaissent une effervescence nocturne singulière.

La promenade conduit inévitablement vers la célèbre Bab el-Bahr (Porte de la mer), au cœur de la kasbah historique, qui ouvre sur une vue imprenable sur le détroit de Gibraltar.

Le parcours depuis Bab Al-Fahs et Siaghine en passant par Souk Dakhel, Dar Al-Baroud, la Sakaya et la tour Borj En-nâam dévoile à chaque pas un fragment d’histoire, soigneusement préservé et embelli.

Une médina vivante de jour comme de nuit

Nettoyées et entretenues avec soin par les autorités locales, les ruelles de la médina offrent de nuit une atmosphère qui rivalise avec celle du jour: animation, musique, odeurs d’épices et d’encens et sourires accueillants des habitants. Chaque coin raconte un chapitre du passé, chaque détour promet une nouvelle émotion.

Ainsi, la médina de Tanger ne se contente pas d’être un site historique: elle se vit, se respire et se savoure, été comme hiver, le jour comme la nuit. Mais en été, lorsque la chaleur du jour s’éclipse, elle déploie tout son charme et se transforme en une scène nocturne où l’histoire, la mer et la vie moderne se rencontrent en parfaite harmonie.