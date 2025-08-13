Economie

La Caravane d’été Familia: rencontres, partage et engagement citoyen

La Caravane d’été Familia, installée temporairement sur la plage Tamaris. (K.Sabbar/Le360)

Par Camilia Serraj et Khadija Sabbar
Le 13/08/2025 à 16h50

VidéoCe samedi matin, la plage de Tamaris s’est animée aux couleurs vives de Familia. Entre rires d’enfants, musique entraînante et parfums de crêpes chaudes, la marque 100% marocaine a transformé le sable en terrain de jeu géant pour les familles venues profiter du soleil.

Sous un ciel d’azur, les bannières jaunes de Familia claquaient doucement au vent, visibles de loin sur la plage bondée de Tamaris. Il était encore tôt, mais déjà, autour du stand coloré, une petite effervescence se faisait sentir. Les animateurs, micro à la main, lançaient les premières notes d’une musique entraînante.

Soudain, comme si un signal invisible avait traversé la plage, les familles se levaient une à une. On les voyait quitter l’ombre rassurante de leurs parasols, avancer dans le sable brûlant, certaines en riant, d’autres en petites foulées pressées, toutes attirées par un même point. En quelques instants, l’étendue paisible se métamorphosait : un cercle compact se formait autour de la Caravane d’été Familia, bruissement de voix, éclats de rires et regards curieux, prêts à se laisser happer par les animations.

Les enfants, les yeux brillants, se précipitaient vers le stand de coloriage, s’installant autour des tables avec une concentration étonnante, crayons de couleur en main. Plus loin, on lançait les premiers défis au tir à la corde. Petits et grands s’alignaient, s’agrippaient à la corde rugueuse, riaient aux éclats en perdant l’équilibre dans le sable. Les plus sportifs tentaient leur chance au panneau de tir de basketball, encouragés par une petite foule qui applaudissait chaque panier marqué.

Mais le cœur battant de la matinée se trouvait du côté du stand de dégustation. Là, dans une atmosphère chaleureuse, on préparait des crêpes dorées et moelleuses, nappées généreusement de la nouvelle pâte à tartiner Familia, sans huile de palme et sans conservateurs. À côté, le thé à la menthe infusait, embaumant l’air de son parfum sucré. On servait aussi des msemens dorés à point, couverts de la célèbre margarine Familia, rappelant aux visiteurs que la marque est profondément ancrée dans le Made in Morocco et le goût des traditions.

Lire aussi : Un jour, une plage | Soleil, sable et football...quand Tamaris devient un terrain de jeu et d’entraînement

Les enfants mordaient dans leurs crêpes avec un sérieux gourmand, tandis que les parents sirotaient leur thé, échangeant quelques mots avec les animateurs. Entre deux bouchées, on tirait un numéro pour la tombola, espérant repartir avec un panier garni.

Ce samedi, la Caravane d’été Familia n’a pas seulement animé la plage. Elle a créé un moment de vie où la marque, plus qu’un logo ou un produit, est devenue un compagnon de vacances, un trait d’union entre générations. Une présence bien réelle, joyeuse et familière, à l’image de ces familles qui, le temps d’une matinée, ont partagé un morceau d’été aux couleurs de Familia.

