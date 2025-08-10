Société

Plage de Mirleft… Destination de prédilection des familles amatrices de baignade et de calme

شاطئ مير اللفت.. قِبْلة الأسر وعشاق السباحة والهدوء

La plage de Mirleft. (M.Oubarka/Le360)

Par M'hand Oubarka
Le 10/08/2025 à 16h30

VidéoAvec son sable fin, ses eaux cristallines et son climat paisible, la plage Imi Ntourka à Mirleft séduit chaque été des milliers d’estivants, familles et amateurs de baignade. Classée Pavillon Bleu pour la quatorzième fois, cette destination de la province de Sidi Ifni conjugue beauté naturelle, accueil chaleureux et services touristiques de qualité, attirant aussi bien les locaux que les Marocains du monde.

Chaque été, la plage Imi Ntourka à Mirleft attire un grand nombre d’estivants venus partager d’agréables moments en famille, dans une ambiance chaleureuse et un littoral à la propreté irréprochable.

Plusieurs vacanciers rencontrés par Le360 ont indiqué que les plages de Mirleft constituent leur destination de prédilection, grâce à leurs atouts naturels et touristiques de qualité, notamment les services d’hébergement (maisons d’hôtes, hôtels, appartements meublés), la restauration et les espaces de loisirs.

La région, relevant de la province de Sidi Ifni, se distingue également par la pureté de ses eaux, la propreté de son sable, l’accueil chaleureux de ses habitants et des prix adaptés au pouvoir d’achat, en particulier pour la location. Les vacanciers soulignent aussi l’importance de promouvoir et de mieux faire connaître ces zones afin d’attirer davantage de visiteurs, marocains et étrangers.

Pour sa part, Youssef Blouch, habitant de Mirleft, explique: «cette destination est devenue un lieu privilégié pour de nombreux touristes et pour la communauté marocaine résidant à l’étranger, depuis que le problème d’absence d’eau potable dans les appartements appartient au passé. Cela est possible grâce à l’usine de dessalement d’eau de mer construite à proximité, qui alimente désormais la ville et d’autres zones avoisinantes en cette ressource vitale».

Il a ajouté que le dynamisme touristique que connaît actuellement la région a relancé l’économie locale à Mirleft, affirmant que toutes les conditions sont réunies pour réussir le reste de la saison estivale.

