Plaisirs balnéaires à Salé: petite ou grande plage, l’embarras du choix

Bien que différentes, les deux plages partagent une vue splendide sur la kasbah des Oudayas et le point de rencontre entre l’oued Bouregreg et la mer.

La petite plage, bordée de rochers, est très populaire auprès des baigneurs. Ces derniers apprécient particulièrement la vue panoramique qu’elle offre et sa propreté, un critère sur lequel ils sont devenus très exigeants.

La grande plage, près du petit port de pêche, se distingue par sa grande superficie. Plus spacieuse, elle est aussi plus proche de la médina de Salé et facilement accessible à pied.

Récemment, les estivants se sont montrés plus exigeants quant à l’hygiène, la sécurité et les activités proposées sur la plage. Bien que les deux plages bénéficient de la surveillance des forces de l’ordre et de la protection civile, il est important que les visiteurs contribuent eux aussi à leur préservation.