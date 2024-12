Éducation: Benguerir récompensée par le Prix UNESCO de la ville apprenante

Dans un communiqué publié le mardi 3 décembre, l’UNESCO annonce avoir décerné son Prix de la ville apprenante 2024 à une dizaine de villes dans le monde, parmi lesquelles figure celle de Benguerir. La distinction a été remise lors de l’ouverture de la 6ème Conférence internationale sur les villes apprenantes, qui se déroule du 3 au 5 décembre à Jubail, en Arabie saoudite.

Les villes lauréates ont été sélectionnées par l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL), sur la base des recommandations d’un jury indépendant composé d’experts internationaux. «Benguerir a fait des progrès considérables depuis qu’elle est devenue ville apprenante de l’UNESCO en 2020. Soutenue par une augmentation de 164% du budget de l’apprentissage tout au long de la vie pour 2024, la ville met l’accent sur une forte coordination multipartite et stratégie axée sur les résultats», indique l’organisation onusienne, qui qualifie Benguerir de «modèle d’apprentissage inclusif et innovant».

10 cities have been awarded the @UNESCO Learning City Award 2024 for excellence in lifelong learning:



Benguerir🇲🇦, Bouaké🇨🇮, Cork🇮🇪, Cuenca🇪🇨, Doha🇶🇦, Eunpyeong-gu🇰🇷, Glasgow🇬🇧, Querétaro🇲🇽, Wuhan🇨🇳 & Yanbu Industrial City🇸🇦. Congratulations!https://t.co/pj2dkzv5M7 pic.twitter.com/SdtFEs2ReS — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) December 4, 2024

Parmi les principales initiatives de la ville marocaine, l’UNESCO cite «l’École de la 2ème chance, pour la réinsertion des décrocheurs scolaires, un programme d’alphabétisation pour les femmes, des espaces d’apprentissage communautaires, dont des bibliothèques numériques, et un soutien personnalisé aux groupes marginalisés, notamment les enfants autistes et les enfants non verbaux».

Dans une vidéo publiée à cette occasion sur le site de l’UNESCO, Abdellatif Ouardi, maire de Benguerir, s’est réjoui de cette distinction, précisant que depuis son adhésion au réseau des villes apprenantes, la ville «a mis toutes ses énergies et ses ressources humaines, matérielles et financières au service de l’apprentissage et de l’apprentissage tout au long de la vie, au profit de tous les citoyens de la ville, à travers un apprentissage global et inclusif».

Outre Benguerir, la liste des villes récompensées comprend Bouaké (Côte d’Ivoire), Cork (Irlande), Cuenca (Équateur), Doha (Qatar), Eunpyeong-gu (République de Corée), Glasgow (Royaume-Uni), Querétaro (Mexique), Wuhan (Chine) et la ville industrielle de Yanbu (Arabie saoudite).