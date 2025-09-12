Rentrée scolaire 2025 à Oujda: un nouvel élan pour l’école en milieu rural

Les écoliers d'une école primaire de la province d'Oujda-Angad, lors de la rentrée scolaire 2025. (M.Chellay/Le360)

Dans la région de l’Oriental, la carte scolaire continue de s’étoffer. Selon les chiffres officiels, on dénombre désormais 1.016 établissements, dont 455 en milieu rural. L’enseignement primaire reste le plus représenté avec 697 écoles, dont 54 écoles communautaires, véritables points d’ancrage éducatif pour les villages. Viennent ensuite 190 collèges et 129 lycées.

Rien que pour cette rentrée, 13 nouveaux établissements ont ouvert leurs portes. Une extension jugée cruciale pour réduire la surcharge des classes et rapprocher l’école des zones les plus enclavées. Au total, 448.444 élèves ont rejoint les bancs de l’école publique cette année: 242.312 au primaire, 127.092 au collège et 79.040 au lycée.

Pour de nombreux enfants du rural, aller à l’école ne dépend pas seulement de la présence d’une salle de classe, mais aussi de la possibilité de s’y rendre et d’y rester dans de bonnes conditions. C’est pourquoi la direction provinciale multiplie les services d’appui: 129 internats, 24 cantines scolaires et 18 foyers pour élèves offrent aujourd’hui hébergement et repas à près de 23.500 bénéficiaires, dont 15.600 issus des campagnes.

Le transport scolaire connaît également un développement sans précédent: 810 bus sillonnent la province pour transporter 46.500 élèves, dont presque la moitié sont des filles (23.150). «Ce service contribue directement à la lutte contre l’abandon scolaire, en particulier pour les filles du rural, longtemps contraintes de quitter l’école faute de moyens de transport», explique un responsable éducatif.

«Le bus nous facilite la vie»

Au complexe éducatif Mestferki, inauguré récemment, les enfants témoignent déjà des bénéfices de ces dispositifs. Dans une salle de classe animée, une élève en 6ème année primaire récite ses opérations de calcul avant de partager son expérience: «Mon école est très belle. Ce que j’aime le plus, c’est le transport scolaire. On se sent à l’aise et on peut même rencontrer des amis sur le chemin», raconte-t-elle, le sourire aux lèvres.

Son camarade renchérit: «Les professeurs enseignent bien. Le bus nous transporte chaque jour, ça nous motive à venir à l’école.»

Une autre élève insiste sur la cantine et l’accueil: «Je profite du transport et des repas scolaires. Je suis heureuse de commencer une nouvelle année.»

Le directeur du complexe, Omar Aâtla, détaille la nouvelle organisation: «L’école communautaire s’est transformée en un complexe éducatif regroupant préscolaire, primaire et collège. Les élèves y bénéficient d’un accompagnement global: repas, hébergement, transport, soutien pédagogique. Plus de 560 élèves y sont inscrits, dont 130 en internat et 170 transportés chaque jour.» L’objectif est clair: améliorer l’offre éducative et limiter le décrochage, surtout celui des filles rurales.

Ce modèle se veut un laboratoire pour l’école publique de demain, où l’accompagnement social fait partie intégrante du parcours scolaire.

Zéro surpeuplement scolaire

La vision provinciale est confirmée par le directeur régional de l’éducation à Oujda-Angad, Abdelmajid Boufraâ: «Notre priorité, c’est la justice territoriale: offrir les mêmes équipements dans le rural que dans l’urbain, et cette année, ce sont plus de 96.000 élèves qui en bénéficient. Pour la deuxième année consécutive, nous travaillons avec le mot d’ordre zéro surpeuplement scolaire.»

Parallèlement, le projet national «Écoles pionnières» progresse dans la province: 434 établissements primaires et 70 collèges y sont intégrés. Ces établissements visent à introduire de nouvelles approches pédagogiques et des méthodes innovantes pour améliorer la qualité de l’enseignement.

Ce retour en classe illustre une mutation en profondeur de l’école publique marocaine dans le rural. Il ne s’agit plus seulement d’ouvrir des classes, mais de créer un environnement complet et équitable: rapprocher l’école des villages, fournir repas et hébergement, assurer un transport régulier et instaurer un climat propice à l’apprentissage.

À Mestferki comme ailleurs dans la province, les sourires des enfants témoignent de cette transformation. «Je suis contente de rentrer à l’école», répète une élève, symbole d’un changement que parents et enseignants espèrent durable.

L’enjeu reste cependant immense: faire de cette dynamique une réussite pérenne, pour que chaque enfant, où qu’il vive, ait la possibilité non seulement d’aller à l’école, mais d’y rester et d’y réussir.