Rentrée scolaire 2025-2026: plus de 8,2 millions d’élèves reprennent le chemin de l’école

La rentrée des classes a officiellement débuté ce lundi 8 septembre 2025. Près de 8,2 millions d’élèves ont rejoint les établissements scolaires à travers le Maroc, dont plus de 7 millions dans le public, encadrés par quelque 299.000 enseignants.

Cette rentrée se distingue par l’ouverture de 169 nouveaux établissements, dont 72 en milieu rural, ainsi que 2.461 nouvelles salles de classe et 15 internats, tous implantés dans des zones rurales.

Le ministère annonce poursuivre également ses efforts pour généraliser le préscolaire, avec l’aménagement de 2.500 nouvelles salles, qui accueilleront cette année près d’un million d’enfants.

Le renforcement des «Écoles pionnières»

Point central de la réforme éducative, le programme des Écoles pionnières connaît une extension majeure. Désormais, 4.626 écoles primaires en font partie, soit 2.000 de plus que l’an dernier, pour un total de près de 2 millions d’élèves. Le dispositif s’étend également au secondaire: 786 collèges sont intégrés, touchant quelque 678.000 collégiens. Ces établissements se distinguent par des équipements pédagogiques et numériques modernes ainsi qu’un encadrement renforcé.

L’enseignement des langues et la lutte contre le décrochage

La rentrée 2025-2026 se distingue par des réformes d’ampleur qui traduisent la volonté des autorités d’inscrire l’école marocaine dans une nouvelle dynamique. L’enseignement de l’amazighe s’élargit désormais au primaire, tandis que l’anglais est généralisé à l’ensemble des collèges, renforçant l’ouverture linguistique des élèves. Autre mesure forte: l’ouverture de 60 nouveaux centres de «deuxième chance», qui offrent à quelque 35.000 jeunes déscolarisés une véritable opportunité de réinsertion scolaire et d’intégration sociale.

L’enthousiasme des élèves, moteur de la rentrée

À Casablanca, l’école primaire El Ayachi, désormais intégrée au réseau des écoles pionnières, a fait peau neuve pour accueillir ses élèves dans une ambiance de fête. La joie se lisait sur tous les visages.

«Je suis très heureuse de reprendre l’école. Merci à nos enseignants qui nous ont appris à lire et à écrire», confie une élève, le sourire éclatant. Un camarade renchérit: «Je suis content de retrouver mes professeurs et mes amis. J’encourage tous les enfants à ne pas abandonner l’école.»

Dans la cour, un autre élève lance avec enthousiasme: «Mon école El Ayachi est la meilleure au monde! J’espère que tous les enfants vont bien travailler cette année.» Sa camarade, plus rêveuse, insiste: «Je suis fière que mon école devienne pionnière. Grâce à mes enseignants, je pourrai réaliser mon rêve de devenir médecin.»

Pour la directrice, Mina Qaddous, cette intégration marque un tournant: «L’appartenance au réseau des pionnières motive autant les élèves que les enseignants, qui s’impliquent pleinement pour offrir un encadrement de qualité.»

À Tanger, à l’école primaire Ahmed Balafrej, l’enthousiasme est similaire : «Je reprends le chemin de l’école avec beaucoup de joie et d’optimisme. J’aime ce nouveau visage de mon école, qui va nous permettre de progresser», explique Souroure Ahebchane.

Son camarade, Abdelhamid Essalmi, insiste: «Je suis fier d’étudier ici cette année. Merci aux professeurs et aux responsables pour les efforts fournis.»

Dans un anglais enthousiaste, Jannate Chakhaouane déclare qu’elle est très heureuse de reprendre les cours à l’école et souhaite beaucoup de dynamisme à ses camarades.

Pour l’enseignante Asmaa Achabb, «l’accueil des élèves dans de meilleures conditions est une priorité. Nous sommes prêts et déterminés à les accompagner pour réussir leur parcours scolaire.»