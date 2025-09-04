Lycée Hassan II de Rabat: derniers préparatifs avant la rentrée scolaire

Le 8 septembre, environ 8,5 millions d’élèves, issus du public et du privé, reprendront le chemin de leurs établissements scolaires (primaire, collèges et lycées). À Rabat, Le360 s’est rendu au Lycée Hassan II, l’un des établissements les plus prestigieux de la capitale, où se déroulent les inscriptions des élèves.

Le directeur, Mohamed Zraidi, a expliqué que cette journée du 4 septembre est réservée à l’accueil des parents venus inscrire leurs enfants conformément au calendrier prévu par la circulaire ministérielle.

Pour cette année scolaire, le lycée Hassan II accueille 569 élèves contre 886 l’année dernière. Une baisse d’effectif qui serait due à la volonté de cet établissement d’alléger les classes. Son directeur explique qu’il a pris attache avec «le service de planification de la direction régionale afin de maîtriser la surcharge des classes».

Quant à l’assistante sociale du lycée, Noura Essaidi, toute son attention est absorbée par les orphelins et les enfants de parents divorcés qu’elle «consulte pour s’assurer qu’ils ne manquent de rien», a-t-elle déclaré.