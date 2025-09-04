Société

Lycée Hassan II de Rabat: derniers préparatifs avant la rentrée scolaire

Le lycée Hassan II de Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 04/09/2025 à 14h19

VidéoLe360 s’est rendu au lycée Hassan II de Rabat afin de tâter le pouls des préparatifs et des inscriptions des élèves avant le grand rush de la rentrée scolaire du 8 septembre. Ambiance.

Le 8 septembre, environ 8,5 millions d’élèves, issus du public et du privé, reprendront le chemin de leurs établissements scolaires (primaire, collèges et lycées). À Rabat, Le360 s’est rendu au Lycée Hassan II, l’un des établissements les plus prestigieux de la capitale, où se déroulent les inscriptions des élèves.

Le directeur, Mohamed Zraidi, a expliqué que cette journée du 4 septembre est réservée à l’accueil des parents venus inscrire leurs enfants conformément au calendrier prévu par la circulaire ministérielle.

Pour cette année scolaire, le lycée Hassan II accueille 569 élèves contre 886 l’année dernière. Une baisse d’effectif qui serait due à la volonté de cet établissement d’alléger les classes. Son directeur explique qu’il a pris attache avec «le service de planification de la direction régionale afin de maîtriser la surcharge des classes».

Quant à l’assistante sociale du lycée, Noura Essaidi, toute son attention est absorbée par les orphelins et les enfants de parents divorcés qu’elle «consulte pour s’assurer qu’ils ne manquent de rien», a-t-elle déclaré.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 04/09/2025 à 14h19
#Rentrée scolaire#Rabat#élèves

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Enseignement français au Maroc: depuis Tanger, Christophe Lecourtier sonne la rentrée 2025-2026

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Fès: le marché du Lido, QG des livres d’occasion, entre ferveur de la rentrée et besoin de réhabilitation

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rentrée scolaire 2025: Dans les librairies, plusieurs manuels manquent à l’appel

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

À Rabat, les libraires ont commencé la vente des fournitures scolaires

Articles les plus lus

1
Un visa contre une OQTF: Sarkozy pour l’intransigeance envers Alger et la fin des accords de 1968
2
Confisquer une moto, c’est si difficile que ça?
3
Casablanca: deux milliards de dirhams pour relancer le projet de l’Avenue royale
4
Exclusif. Nouvelles révélations sur le scandale de l’inceste à Aïn Aouda
5
Tribune. Nécropolitique dans le désert: les camps de Tindouf et la suspension de la vie
6
Info360. Les travaux d’élargissement de la route entre Bouskoura et Casablanca débuteront bientôt
7
Des Marocains formidables
8
Algérie: le président Tebboune et le mythe du 1,5 million de morts de la guerre d’indépendance
Revues de presse

Voir plus