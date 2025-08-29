Société

Rentrée scolaire 2025: Dans les librairies, plusieurs manuels manquent à l’appel

C’est la course à l'achat des manuels et fournitures scolaires dans les librairies de Casablanca. (K.Essalak/Le360)

Par Qods Chabâa et Khalil Essalak
Le 29/08/2025 à 17h47

VidéoÀ une semaine de la rentrée scolaire, les parents se pressent dans les librairies de Casablanca pour compléter les listes de fournitures. Mais certains manuels manquent à l’appel, compliquant la préparation de cette rentrée.

La rentrée scolaire approche à grands pas. À une semaine du coup d’envoi, c’est déjà la course dans les librairies de Casablanca. Les parents affluent pour compléter les cartables, mais tous n’ont pas la même chance: plusieurs ouvrages exigés par les écoles font défaut sur le marché.

Dans une célèbre librairie du centre-ville, fondée en 1928, un comptoir spécial a été installé. Les employés vérifient les listes et remplissent les paniers au fur et à mesure. L’enjeu est de repartir avec l’intégralité des manuels exigés, mais la tâche s’avère compliquée.

«Cette année encore, il y a une pénurie de manuels. En général, à la fin du mois d’août, toutes les listes sont finalisées. Mais actuellement, environ 15% des ouvrages sont indisponibles, qu’ils soient importés ou imprimés localement», explique Said Akdim, responsable de la librairie DSM.

C’est un problème que partagent les parents. Une cliente déplore: «Pour le primaire, j’ai trouvé tous les livres, mais au collège, les manuels de sciences sociales et d’anglais sont introuvables. C’est étonnant que ceux de sciences sociales, pourtant imprimés au Maroc, ne soient pas encore disponibles.»

Côté budget, les familles savent désormais à quoi s’attendre: environ 1.200 dirhams pour le primaire, 1.800 pour le collège et jusqu’à 4.000 pour le lycée. «Avec deux enfants, l’un au collège et l’autre en primaire, je dépense près de 3.500 dirhams, comme l’an dernier», confirme un parent. Une autre mère témoigne: «Chaque année, je mets de côté 5.000 dirhams pour mes deux enfants. Je dépose ma liste en juillet pour éviter les ruptures de stock et que mes enfants commencent l’école avec un cartable complet

Lire aussi : Rentrée scolaire 2025: le livre, maillon faible d’un marché sous tension

Face à l’inquiétude des familles, Said Akdim rassure: «Il y aura du stock, mais il faudra patienter. La situation se régularise généralement en octobre.» Le libraire met aussi en garde contre certaines promotions agressives sur les fournitures scolaires: «Si réduction il y a, elle est compensée ailleurs.»

Chaque année, la rentrée scolaire représente un marché de près de 2 milliards de dirhams au Maroc, dont plus de la moitié est consacrée à l’achat des manuels. Les tensions d’approvisionnement rappellent l’importance de la filière d’impression et de distribution, encore fragilisée par les retards logistiques.

Par Qods Chabâa et Khalil Essalak
Le 29/08/2025 à 17h47
#Rentrée des classes#École#Rentrée scolaire

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Rentrée scolaire 2025: le livre, maillon faible d’un marché sous tension

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rentrée scolaire: ambiance dans une école «pionnière» à Oujda

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rentrée scolaire: c’est parti pour le secteur privé

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Manuels scolaires: la tutelle interdit la commercialisation d’un manuel d’anglais non autorisé

Articles les plus lus

1
Info360. Le groupe CDG à la rescousse pour accélérer le projet de l’Avenue royale à Casablanca
2
Une polémique qui fait «Tach»: le clip du rappeur marocain Draganov scandalise l’Algérie
3
Tragédie à Taroudant: huit vies emportées dans un accident impliquant un grand taxi et un camion
4
Sahara. Une suite logique et non un target: de quoi le passage de la Minurso à la Mansaso sera le nom
5
Algérie: éclaboussé par le drame de Oued El Harrach, Tebboune limoge le Premier ministre Nadir Larbaoui
6
L’autre 20 Août, qu’on ne fête pas…
7
Coupures d’eau à répétition dans la province de Berrechid: habitants et vacanciers à bout de nerfs
8
L’ANME fustige une campagne médiatique mensongère du quotidien Le Monde contre le Roi
Revues de presse

Voir plus