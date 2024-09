Rentrée scolaire: ambiance dans une école «pionnière» à Oujda

À 8 heures du matin, la cour du collège Fatna Lemderssi à Oujda est animée de bavardages enthousiastes des élèves, de rires qui résonnent dans les couloirs et du bruit des pas pressés de ceux qui veulent déjà rejoindre leurs classes. Les parents, eux aussi, se tiennent à l’entrée, certains échangeant des mots avec les enseignants, d’autres papotant en petit groupe du temps de leur école.

«C’est une rentrée particulière», s’enthousiasme Abdelaziz Chaâbani, directeur de l’établissement. «Cette année, nous faisons partie des écoles pionnières, un projet qui reflète notre ambition d’améliorer continuellement la qualité de l’éducation que nous offrons», déclare-t-il.

Les préparatifs et la mobilisation de l’administration ont commencé il y a plusieurs jours, confie le responsable de l’établissement. Les couloirs ont été repeints, les salles de classe réaménagées et les espaces verts revitalisés, transformant l’école en un lieu non seulement d’apprentissage, mais de développement personnel. «L’arrivée des élèves s’est déroulée selon le calendrier prévu, avec une organisation fluide», rassure le directeur, tout sourire.

Un peu plus loin, Nisrine, une élève du collège, décrit avec excitation son premier jour. «Le retour à l’école s’est déroulé dans de très bonnes conditions cette année. Tout était bien organisé et l’ambiance était, comme d’habitude, positive. Nous avons trouvé que l’école s’était encore améliorée, avec des locaux plus propres et bien entretenus», détaille-t-elle. Et elle n’est pas la seule à être satisfaite, de nombreux élèves expriment également leur joie face aux améliorations visibles, signe que l’école ne ménage pas ses efforts pour leur offrir un cadre idéal.

Lire aussi : Casablanca: ambiance de la rentrée scolaire dans une école publique pionnière

«Pour assurer la réussite de la nouvelle année scolaire, dont les cours ont débuté lundi dans l’ensemble des établissements, il fallait réunir toutes les conditions matérielles et humaines, en plus de l’élargissement de l’offre scolaire, la garantie de l’égalité des chances et la lutte contre le phénomène d’encombrement dans les classes, le tout dans le cadre de la réalisation des objectifs de la feuille de route 2022-2026 pour la réforme du système de l’éducation», précise Jamal Kamkami, chef du service des affaires juridiques, de la communication et du partenariat à la Direction provinciale de l’Éducation nationale de Oujda.

«À ce titre, la direction provinciale d’Oujda-Angad compte désormais 127 écoles primaires, 39 collèges et 28 lycées», conclut-il.