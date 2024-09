Casablanca: ambiance de la rentrée scolaire dans une école publique pionnière

Les vacances sont bel et bien terminées, et c’est aujourd’hui, lundi 9 septembre, que démarre officiellement l’année scolaire 2024-2025. À l’école primaire Ibn Abdou Rabih, dans le quartier d’Aïn Sebâa à Casablanca, les élèves étaient visiblement ravis de retrouver leurs camarades et leurs enseignants. La joie illuminait leurs visages, d’autant plus que cette année, leur école a rejoint le réseau des établissements pionniers.

«Je suis très heureuse que mon école soit désormais une école pionnière. Ici, j’apprends beaucoup de choses, on participe à de nombreuses activités et on étudie d’autres langues. Les enseignants sont très bienveillants avec nous», confie Douaa, une élève visiblement comblée par cette rentrée.

De son côté, Abdelkader, enseignant dans cette école, souligne que l’intégration au programme des écoles pionnières s’accompagne de nouvelles approches pédagogiques. «Cette année, nous allons enseigner à l’aide d’outils numériques, notamment des ordinateurs, et l’organisation des cours en classe sera également repensée», précise-t-il.

Réduction des effectifs par classe

Le directeur de l’établissement, Jamal Yassif, met quant à lui en avant l’un des principaux avantages des écoles pionnières: la réduction des effectifs par classe. «Ici, nous comptons au maximum 25 élèves par classe, ce qui permet un meilleur encadrement et un suivi personnalisé des élèves», explique-t-il.

Avec cette somme de nouveautés accompagnant l’intégration de leur établissement dans le réseau des écoles pionnières, la rentrée s’annonce sous les meilleurs auspices pour les élèves de l’école Ibn Abdou Rabih, avec de nouvelles méthodes d’apprentissage et un cadre scolaire optimisé.

La rentrée des classes ce lundi 9 septembre 2024 à Casablanca. (K.Essalak/Le360)