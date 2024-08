Chakib Benmoussa exhorte les écoles privées à ne pas augmenter les frais de scolarité

Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports lors d'une précédente réunion avec les représentants des écoles privées.

Alors qu’elles avaient décidé d’augmenter les frais de scolarité pour la rentrée prochaine, les écoles privées ont été appelées à ne pas passer à l’acte. Et c’est Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, qui l’a demandé en personne lors d’une réunion tenue lundi 29 juillet au siège de son département à Rabat.

Pour rappel, certains responsables d’écoles privées avaient fait part il y a quelques mois de leur intention d’augmenter les frais entre 300 et 500 dirhams à partir de la rentrée prochaine. Ils avaient justifié cette mesure par l’augmentation des coûts d’exploitation, d’entretien et de mise à jour des programmes d’études.

Lors de cette rencontre à laquelle ont assisté différents représentants de l’enseignement privé au Maroc pour préparer la rentrée scolaire 2024-2025, il a été question de la charte des écoles privés signée par les représentants des établissements privés, le ministère de l’Éducation nationale et les représentants des parents d’élèves.

Ce contrat-type est selon Chakib Benmoussa en train d’être modifié et amélioré pour placer l’intérêt des élèves en dehors de toute considération et éviter que leur parcours scolaire ne soit affecté en cas de conflit. Des propositions ont en effet été élaborées pour enrichir le projet de loi sur l’enseignement scolaire, soumis à la procédure d’approbation et élaboré avec les organismes représentant l’enseignement privé.