Manuels scolaires: la tutelle interdit la commercialisation d’un manuel d’anglais non autorisé

Alors qu’elle n’avait pas obtenu l’autorisation et que son offre n’avait pas été retenue lors de la passation d’un marché public relatif à l’impression et à la distribution d’un manuel scolaire en langue anglaise, une société d’impression et d’édition l’a imprimé et commercialisé illégalement.

Le ministère de l’Éducation nationale a adressé à ses dirigeants un avertissement les sommant de retirer immédiatement le livre du marché, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du 20 septembre.

Dans une lettre signée le 18 septembre, le secrétaire général de ce ministère indique: «La société a commercialisé ce livre (Spotlight 1 et 2) comme s’il avait été autorisé par la tutelle, par le biais d’une étiquette de conformité au nouveau programme du ministère de l’Éducation nationale. Or ladite société n’a pas reçu d’autorisation à cet effet. Ce qui constitue une violation flagrante des procédures légales en vigueur».

Pour le ministère, cette société a triché en utilisant le titre distinctif et officiel du livre dûment agréé bien que ce département en détienne exclusivement la propriété intellectuelle et les droits d’auteur. Il faut rappeler que cette société avait soumissionné à un appel d’offres relatif à l’impression et à la distribution de ce livre mais elle n’avait pas remporté le marché.

Le ministère de tutelle a laissé un délai de 72 heures à cette société et lui a demandé des explications sur ce comportement qualifié de «frauduleux», relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Afin de mettre fin à ces agissements, le ministère de l’Éducation nationale a décidé, en coordination avec l’Association des libraires marocains, d’éditer un livre unique à la suite d’un rapport du conseil de la concurrence qui a relevé des dysfonctionnements sur le marché des manuels scolaires au Maroc.