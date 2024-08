Les prix des manuels scolaires importés flambent

Les prix des manuels réglementés et les fournitures ne subiront aucune hausse au titre de la rentrée scolaire 2024/2025. En revanche, les prix des livres importés connaissent une hausse significative.. DR

Les prix des manuels réglementés et les fournitures ne subiront aucune hausse au titre de la rentrée scolaire 2024/2025. C’est ce qu’assure l’Alliance des libraires au Maroc (ALM), citée par le magazine Challenge. En revanche, les prix des livres importés connaissent une hausse significative.

L’ALM impute le renchérissement des livres importés aux choix des écoles privées. «Les prix des livres scolaires de l’enseignement public ne vont connaître aucune modification, grâce au soutien apporté par l’Etat», reprend l’hebdomadaire, précisant que l’aide sociale directe décidée par les pouvoirs publics, en remplacement du programme «un million de cartables», ne manquera pas de soulager les familles et garantir l’accès de l’ensemble des élèves aux programmes. «Quant aux fournitures (cahiers, cartables, stylos et autres), leurs prix restent également inchangés ou vont baisser par rapport à la précédente saison», poursuit la même source, notant que l’offre sera abondante et accessible à tous, en fonction de la qualité.

Evoquant la hausse des prix des livres de langues (français et anglais) et des manuels scientifiques en français dans l’enseignement privée, l’Alliance attribue, en grande partie, la responsabilité aux écoles, qui imposent aux parents l’achat de ces manuels. Ces établissements ont «un rôle direct» dans le choix de ces ouvrages, ce qui suscite une série d’interrogation, d’après l’Alliance.

«Il convient de rappeler que les libraires et les écoles privées sont en mauvais termes depuis quelque temps déjà. En effet, l’ALM se plaint de la vente par des écoles privées des livres et des fournitures aux élèves sans passer par les professionnels», lit-on encore. Durant la dernière rentrée, l’Alliance avait menacé de recourir à la loi pour mettre un terme à ces pratiques «odieuses» et «illégales», qui portent un coup aux intérêts de ses membres.