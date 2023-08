Rentrée des classes: pas de hausse des prix des manuels scolaires, rassurent les éditeurs

C’est une constante, une ritournelle presque familière: chaque année, à l’orée de la rentrée, la crainte d’une hausse des prix des manuels scolaires refait surface. Les rumeurs bruissent, mais les faits, eux, demeurent rassurants. Éditeurs et libraires nient toute hausse des tarifs.

«Les prix des manuels scolaires ne connaîtront aucune augmentation. Il est primordial de comprendre que toute modification de leurs tarifs est conditionnée à l’approbation d’un comité ministériel», souligne Camille Hoballah, président de l’Association marocaine des éditeurs. Pour preuve, le soutien gouvernemental, d’un montant de 105 millions de dirhams, débloqué l’an dernier pour maintenir des prix stables.

«Depuis 2002 et jusqu’à aujourd’hui, les prix des manuels scolaires n’ont pas changé. La véritable inquiétude venait de l’augmentation impressionnante de plus de 120% du prix du papier sur le marché mondial en 2022 qui a provoqué cette demande de hausse», explique-t-il.

Rappelons-le, 70% des manuels scolaires sont financés par l’État dans le cadre de l’initiative royale «Un million de cartables». Lancée en 2009, cette opération bénéficie à plus de 4,5 millions d’élèves et son coût s’élève à 250 millions de dirhams. «Cette polémique autour des prix des livres ne touche guère la bourse des parents. Les manuels étant distribués gracieusement à la majorité des élèves du primaire et du collège. Même pour les 12% scolarisés dans le privé, il n’y a pas d’augmentation de prix», rassure le président de l’association.

Des prix compétitifs

Au-delà de leur coût, les manuels scolaires portent en eux une importance sociétale et éducative cruciale. «Ce ne sont pas des dépenses ordinaires, comme les frais de transport ou les achats alimentaires. Les manuels scolaires ont une importance unique, car ils sont les vecteurs fondamentaux de l’éducation de nos enfants», signale cet éditeur.

Les manuels scolaires marocains demeurent compétitifs face aux tarifs observés à l’étranger. «Toute hausse tarifaire, même minime, requiert l’aval du comité ministériel dédié à ce sujet», insiste Camille Hoballah, précisant que «toute violation des accords avec le gouvernement serait immédiatement dénoncée.»

«La stabilité des prix des manuels scolaires est un souci majeur pour les ménages, surtout dans le contexte économique actuel», note le président de l’Association marocaine des éditeurs. Les familles doivent jongler avec des dépenses diverses et variées, celles scolaires représentant une part importante du budget de la rentrée. La garantie d’un coût stable est donc une bonne nouvelle pour les parents.