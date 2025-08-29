Société

À Rabat, les libraires ont commencé la vente des fournitures scolaires

A Rabat, les libraires se préparent à la rentrée.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 29/08/2025 à 08h58

VidéoÀ Rabat, les libraires ont commencé à vendre les fournitures scolaires pour la rentrée. Cependant, ils espèrent être approvisionnés rapidement pour répondre aux commandes des parents.

Mohamed Aajoui, propriétaire de la papeterie Les Merveilles, située dans le quartier de Takaddoum, a constaté que les parents d’élèves du privé ont été les premiers à se préparer. Il a également noté une pénurie de manuels scolaires, en contraste avec l’abondance des autres articles. Sous pression, il presse ses fournisseurs de livrer les livres scolaires avant le début de la nouvelle année.

En ce qui concerne les prix, il a constaté une légère hausse, une augmentation confirmée par Younès, père de deux élèves. Ce dernier a déclaré avoir commandé ses livres en juin, mais attend encore une partie de sa commande.

Au total, le ministère de l’Éducation nationale prévoit d’accueillir plus de 8 millions d’élèves pour l’année scolaire 2025-2026, du secteur public comme du privé.

Société

Manuels scolaires: la tutelle interdit la commercialisation d’un manuel d’anglais non autorisé

Economie

Les prix des manuels scolaires importés flambent

Société

Education: vers une «nationalisation» des manuels scolaires

Politique

Éducation: le ministère et les Académies en guerre contre les manuels scolaires du privé

