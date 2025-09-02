Enseignement français au Maroc: depuis Tanger, Christophe Lecourtier sonne la rentrée 2025-2026

Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, dans une classe de l'école Berchet à Tanger.

Après une année de travaux, l’école Berchet à Tanger rouvre ses portes pour la rentrée 2025-2026. À cette occasion, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, s’est rendu dans les locaux de l’établissement ce mardi 2 septembre. Une visite qui intervient dans un contexte de forte croissance des effectifs du réseau d’enseignement français à Tanger.

L’école Berchet, récemment rénovée dans le cadre d’un ambitieux programme immobilier, retrouve en 2025 son site historique. Cette étape marque un tournant stratégique pour le développement du pôle éducatif tangérois (hausse de 4% des effectifs pour la rentrée 2025-2026).

L'école Adrien Berchet à Tanger, rénovée.

L’ouverture de nouvelles classes, la diversification des services proposés aux familles et les perspectives d’extension des capacités d’accueil (1.223 élèves) témoignent d’un engagement collectif à répondre aux attentes des familles au Maroc.

Un réseau en pleine expansion

Le réseau de l’enseignement français au Maroc compte aujourd’hui 44 établissements homologués et accueille près de 49.000 élèves. Bénéficiant de la coopération éducative entre la France et le Maroc, il contribue à la formation de la jeunesse et encourage son ambition à l’international.

Le réseau se distingue par ses excellents résultats académiques: 99,2 % de réussite au baccalauréat, dont 85% de mentions.

Enfin, il s’appuie sur un corps professoral de près de 3.500 enseignants, bénéficiant de formations continues, garantissant la qualité et l’innovation pédagogiques.

Par sa présence à Tanger, l’ambassadeur Christophe Lecourtier réaffirme le soutien des autorités françaises aux équipes pédagogiques et administratives engagées au service des élèves et des familles.