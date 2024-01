Enseignement français au Maroc: à Rabat, le Groupe scolaire Jacques Chirac inaugure son nouveau lycée

De dr. à g.: l'ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, la cheffe d'établissement du Groupe scolaire Jacques Chirac, Carole Soulagnes, et Claude Chirac lors de la cérémonie d'inauguration du lycée de groupe scolaire, le 24 janvier 2024 à Rabat.

La cérémonie d’inauguration a été organisée ce mercredi 24 janvier en présence notamment de Claude Chirac, fille cadette de l’ancien président français feu Jacques Chirac, et de l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier.

Depuis son lancement en 2019, le Groupe scolaire Jacques Chirac (GSJC) s’est implanté solidement dans le quartier de Souissi. Cette nouvelle extension, couvrant 4.000 m² d’un campus global de 18.000 m², est conçue pour enrichir la vie scolaire de 500 lycéens supplémentaires, tout en étoffant les infrastructures sportives pour tous les élèves.

Selon un communiqué, «cette progression naturelle dans l’offre éducative se reflète dans le programme du GSJC, aligné sur les exigences du ministère de l’Éducation nationale français et couvrant le parcours de la petite section au baccalauréat».

Le nouveau lycée offre une préparation solide pour le baccalauréat français, avec en prime des options telles que le parcours pour le baccalauréat français international arabe et la possibilité d’un double cursus intégrant le high school diploma américain.

Au cœur de cette évolution, le GSJC «fait preuve d’une approche pédagogique innovante et personnalisée», fait savoir le communiqué, soulignant que «l’intégration des technologies modernes, comme les ordinateurs personnels dès la 6ème, et des programmes spécialisés, tels que le MACLE (Module d’approfondissement des compétences en lecture et écriture), met en lumière cette orientation vers l’avenir».

L’offre du GSJC vers le lycée a été marquée par le lancement de la campagne d’admission le 15 janvier. Avec cette extension, le groupe atteindra sa pleine capacité de 1.500 élèves répartis sur quatre cycles, consolidant ainsi sa réputation d’institution éducative de premier plan.