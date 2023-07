Mission française au Maroc: Tayeb Saddiki enseigné au collège

A partir de la rentrée 2023-2024, les élèves de 5ème d’écoles faisant partie du réseau de l’enseignement français au Maroc, pourront découvrir l’œuvre de Tayeb Saddiki. Dans le module «Molière et les cultures du monde», est ainsi exposée une affiche de la pièce «Molière ou pour l’amour de l’humanité». Réalisée et produite par la Fondation Tayeb Saddiki, celle-ci a été présentée en marge de la 26e édition du «Mois Molière», organisée par la ville de Versailles en juin 2022.

Dans la rubrique «Repères artistiques», on apprend que Tayeb Saddiki, né en 1938 et décédé en 2016, est l’un des fondateurs du théâtre moderne au Maroc. Après avoir adapté et présenté des pièces de théâtre de Molière, il a rendu hommage au célèbre dramaturge français en présentant sa vie et son parcours dans la pièce intitulée «Molière ou pour l’amour de l’humanité».

«L’initiative revient au département de la culture de l’ambassade de France au Maroc. Suite à la présentation de la pièce l’année dernière au château de Versailles, l’idée leur est venue de proposer l’intégration de l’œuvre de Tayeb Saddiki dans le programme scolaire», confie Baker Saddiki, fils du dramaturge marocain et président de la fondation qui porte son nom et qui a été instituée dans l’objectif de revivifier la mémoire de ce pionnier du théâtre au Maroc.

Les élèves auront donc l’occasion, selon Baker Saddiki toujours, «non seulement de découvrir l’un des auteurs dramatiques marocains les plus éminents qui aura marqué de son empreinte le théâtre mondial, mais également l’une de ses pièces originales écrites dans la langue de Molière, qui exprime un point de vue unique sur la vie du célèbre personnage tout en interrogeant la place de l’artiste dans la société».

La Fondation compte organiser une tournée, en faveur des écoles, de cette pièce importante du répertoire de Tayeb Saddiki, dont la musique de scène est composée par Abdelwahab Doukkali, avec une mise en scène de Hatim Saddiki, ainsi qu’une reconstruction dramaturgique de Baker Saddiki et une scénographie signée Tarik Ribh.