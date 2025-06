Immersion: comment le réseau Elbilia International révolutionne l’enseignement au Maroc

Discrètement, presque silencieusement, une révolution est en marche dans l’enseignement privé marocain. Une révolution qui conjugue excellence académique, ancrage culturel et ouverture internationale. Cette révolution porte un nom: Elbilia International.

Derrière ses infrastructures modernes et ses équipements à la pointe, Elbilia incarne une philosophie éducative claire: rigueur, professionnalisme et quête permanente de l’excellence. Plus qu’un simple établissement scolaire, c’est une vision qui s’installe comme référence.

Grâce à des approches pédagogiques innovantes, l’institution s’est imposée au Maroc comme un modèle de réussite, en matière de résultats, mais aussi de gouvernance. Avec, en filigrane, ce supplément d’âme: une marocanité assumée, vivante et inspirante. Elbilia, c’est un système éducatif résolument tourné vers le monde, sans jamais renier ses racines.

Pilier de cette ambition, Education Development Company (EDC), groupe relevant d’Al Mada et totalisant, à ce jour, quelques 30 établissements et près de 18.000 élèves, insuffle cette dynamique à travers un réseau d’établissements portés par une même exigence. À sa tête, Mohsen Ojja, fort de plus de vingt ans d’expérience dans l’éducation, notamment au Royaume-Uni, incarne cette synergie entre rigueur et excellence.

«À Education Development Company, nous sommes un opérateur global d’enseignement privé au Maroc, positionné sur plusieurs curriculums à travers Elbilia pour le curriculum marocain, Léon l’Africain pour le curriculum français, Dar Essalam American School pour le curriculum américain, ElBilia Sup pour le post-bac et la préparation aux écoles supérieures et ESME, l’École Supérieure des Métiers de l’Enseignement pour la formation des enseignants et des équipes de direction», explique-t-il.

Les dénominateurs communs entre ces différentes composantes ne sont autres que la perspective de qualité dans laquelle elles s’inscrivent et l’identité marocaine.

«Résolument tournés vers le monde, nous œuvrons pour que nos élèves soient prêts pour les défis de demain. Mais nous agissons dans une perspective purement marocaine, notamment par le renforcement de l’arabe et l’éducation islamique», souligne Mohsen Ojja.

Dès les premières années au lycée, l’élève est au centre de toutes les attentions. Son épanouissement, sa réussite et son autonomie guident l’ensemble du projet pédagogique. Empowerment n’est pas un slogan mais un socle. Cette excellence repose sur un programme riche, évolutif, en phase avec les mutations globales de l’éducation ainsi que sur un accompagnement individualisé favorisant l’expression du potentiel de chaque élève.

Un nouveau modèle de développement, un taux de réussite de 100%

Hassane Hamidi, directeur pédagogique du collège-lycée au sein d’Elbilia International Bouskoura, parle en connaissance de cause. «À Elbilia International Bouskoura, et à l’image de tous nos établissements, notre objectif est clair: garantir une réussite éducative complète, bien au-delà des seuls résultats académiques. Nous y parvenons grâce à une éducation de qualité, portée par une équipe pédagogique chevronnée et continuellement formée, et complétée par un soutien scolaire personnalisé dès que nécessaire.»

Le nouveau modèle de développement d’EDC, mis en place il y a trois ans dans toutes ses branches, transforme déjà ses standards d’excellence. À Elbilia International Bouskoura, ces efforts se traduisent par des résultats concrets: la première promotion de bacheliers a obtenu 100% de réussite, dont 76% avec mention, et un exceptionnel 100% de mentions dans la filière «Sciences mathématiques».

Chez Elbilia, l’excellence n’est pas uniquement académique. L’accent est mis aussi sur la maîtrise des langues, l’ouverture culturelle, la créativité technique et l’esprit critique. Une combinaison qui prépare les élèves à répondre aux enjeux futurs avec force et détermination.

«Dans nos établissements Elbilia International, notre offre pédagogique va au-delà du programme classique. Il y a trois ans, nous avons lancé un nouveau modèle de développement basé sur des infrastructures et des équipements de très haute qualité, mais aussi avec un curriculum très ambitieux et très innovant. À titre indicatif, nous proposons un programme d’éducation trilingue en partenariat avec Oxford University Press avec comme objectif pour nos bacheliers d’atteindre le niveau B2 ou C1, soit le niveau exigé pour poursuivre des études supérieures dans des universités anglophones», illustre le CEO d’Education Development Company.

Langues, tech, soft skills…et création de contenus

«Nous mettons également à disposition de nos élèves et de nos équipes un espace dédié à l’innovation, la créativité et l’apprentissage pratique: le fablab. Dans ces espaces, nos élèves peuvent concevoir toutes sortes d’objets grâce à des imprimantes 3D, du matériel robotique... À travers nos fablabs, nous développons chez nos élèves la culture technique et technologique tout en renforçant leur esprit d’innovation et leur créativité. À la rentrée prochaine, nous allons ouvrir un centre de création de contenus. Dans la même perspective que les fablabs, nous souhaitons, à travers ce centre, donner aux élèves les compétences pratiques nécessaires à la création de contenus tout en développant leur culture numérique, leur esprit collaboratif, compétences utiles pour l’avenir», explique encore Mohsen Ojja.

Hassane Hamidi revient plus en détails sur l’offre pédagogique. «Nous offrons un programme d’éducation trilingue marocain d’excellence avec une approche linguistique ambitieuse assurant une maîtrise parfaite de l’arabe, du français et de l’anglais dès la maternelle avec la possibilité pour nos élèves de passer le BIOA (Bac International Option Anglais). À partir de la rentrée prochaine, nos élèves à Bouskoura vont bénéficier d’une augmentation du volume horaire d’anglais afin d’assurer un volume hebdomadaire allant jusqu’à 8h au primaire et de 5h au collège», annonce le directeur pédagogique.

EDC, le premier groupe privé à disposer d’un institut de formation

Une telle exigence requiert un corps enseignant d’exception. Pour cela, EDC a créé l’École Supérieure des Métiers de l’Enseignement, une académie dédiée à la formation et à la formation continue des éducateurs, assurant un haut niveau de compétence et d’engagement. «La formation et l’évaluation de nos enseignants est un élément clé de notre réussite. Nous avons ouvert cette année ESME (École Supérieure des Métiers de l’Enseignement). Nous sommes, à ce titre, le seul groupe privé à disposer de son propre institut de formation. À travers cette institution, on envisage non seulement de développer les compétences de nos propres enseignants et cadres, mais également d’être au service des autres opérateurs. L’objectif est d’offrir des professionnels compétents et passionnés capables de faire une différence significative dans leurs communautés».

Parce qu’apprendre, c’est aussi évoluer dans un environnement sain, Elbilia garantit un cadre structurant, sécurisé et stimulant, propice à l’expression des talents. Les activités extra-scolaires, la vie associative et la relation de confiance avec les familles renforcent ce lien entre performance et bien-être.

Pour Hassane Hamidi, «la discipline est une valeur fondamentale que nous cultivons. Nous nous engageons également à éduquer notre communauté à la sécurité, notamment dans le domaine numérique, afin de prévenir les risques et les comportements dangereux». Et ce n’est pas tout. «Nous proposons également un programme riche en activités et projets visant à développer les soft skills de nos élèves, comme l’intelligence émotionnelle et la pensée critique, afin de les préparer aux défis professionnels futurs. Nous encourageons aussi leur engagement actif via le Bureau des Élèves (EBA), un espace privilégié pour cultiver le leadership, l’esprit d’équipe et le sens de l’organisation».

Elbilia International n’est pas seulement une école. C’est une communauté éducative engagée, unie autour d’un objectif commun: préparer des générations marocaines confiantes, compétentes et citoyennes. Ayant gravi tous les échelons dans le secteur de l’enseignement (professeur des écoles, chef de département, proviseur adjoint, proviseur, directeur régional, directeur national, PDG de petits groupes puis de grands groupes) avant de présider aux destinées d’un groupe scolaire réputé en Angleterre (18 établissements, 16.000 élèves, 1.300 enseignants et cadres administratifs...), Mohsen Ojja est pleinement conscient de l’importance de sa mission. «L’éducation est pour moi une priorité absolue. En tant que parent d’élèves, je mesure pleinement les attentes des familles au Maroc. Notre vision commune est de positionner EDC comme un partenaire fiable pour les parents, assurant la qualité et l’excellence dans l’ensemble de nos établissements», conclut-il.