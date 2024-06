Dar Essalam american school de Rabat intègre le prestigieux cercle IB World School

Nouvelle consécration pour Dar Essalam american school de Rabat, la prestigieuse école internationale de la capitale du Royaume. Membre du groupe Education Development Company (EDC), premier opérateur dans le secteur de l’enseignement privé au Maroc, l’école vient de se voir attribuer le statut IB (Baccalauréat international) World School, une fondation éducative à but non lucratif qui propose quatre programmes d’enseignement parmi les meilleurs au monde dans le cadre d’une communauté internationale d’établissements scolaires.

Les élèves de cet établissement pourront ainsi suivre le Diploma programme du Baccalauréat international. Les élèves de la première promotion commenceront leurs études fin août 2024, indique un communiqué de Dar Essalam american school.

L’IB a été fondé en 1968. Ses programmes se sont bâti une réputation de rigueur et de grande qualité pour préparer les élèves à évoluer dans la société mondialisée du XXIème siècle. Sa devise est d’aider à former des citoyens qui contribueront à construire un monde meilleur. Actuellement, plus de 1,5 million d’élèves de l’IB sont scolarisés dans plus de 5.800 world schools de l’IB, répartis sur 160 pays.

«Les programmes de l’IB reposent sur l’idée que l’apprentissage se construit au-delà de la salle de classe. Son approche unique et innovante de l’apprentissage s’appuie sur un engagement réel des élèves et des enseignants dans les programmes et sur un réseau mondial de collaborateurs exceptionnel qui s’avère un excellent atout pour les élèves et les enseignants. Les élèves ont la possibilité de participer à des conférences internationales tandis que les professionnels de l’éducation travaillent avec leurs pairs du monde entier afin de permettre à l’IB de rester à la pointe de l’innovation dans le domaine de l’éducation internationale», explique Dar Essalam american school.

De quoi ajouter une belle pierre à l’édifice d’une école appelée à jouer les premiers rôles dans la promotion d’un enseignement de haute facture, avec des approches, des ressources humaines et des équipements aux meilleurs standards internationaux.

Cinq hectares, une approche et des outils aux meilleurs standards

Édifiée sur une superficie de 5 hectares au centre de la capitale dans le quartier Hay Riad, Dar Essalam american school a ouvert ses portes à la rentrée scolaire 2022 et fait partie d’un groupe EDC avec un réseau important d’établissements scolaires et une expertise reconnue dans le domaine. Le tout, pour une offre pédagogique unique dans son genre.

Dar Essalam american school propose ainsi une combinaison de deux des systèmes éducatifs les plus performants au monde: le curriculum américain du PreK3 au K12 avec une approche pédagogique finlandaise à l’école primaire.

L’innovation, la collaboration, l’esprit de communauté et la diversité culturelle n’y sont pas de vains mots, mais des pratiques de tous les jours. L’apprentissage est basé sur les projets et l’expérience comme modèle pédagogique fondamental avec, en prime, un niveau très élevé de maîtrise des langues mais aussi des richesses de la culture et de l’histoire du Maroc à travers des expériences authentiques et réelles.

Pour en savoir plus:

http://www.ibo.org/fr

http://www.das.ac.ma

http://www.edc.ma.