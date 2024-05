Forum Horizons Maroc: un pont entre le Maroc et la France à l’occasion des Journées mondiales des alumni de l’enseignement supérieur français

Lors du 24ème Forum Horizons Maroc, salon de recrutement de jeunes étudiants et de professionnels marocains et étrangers intéressés par le Maroc, le 2 février 2020 à Paris.

La deuxième édition des Journées mondiales des alumni de l’enseignement français a débuté le 15 mai et dure jusqu’au 26 mai 2024. Avec plus de 45 000 jeunes inscrits dans les établissements français, la France demeure la première destination pour les étudiants marocains en quête de formations d’excellence, constituant ainsi le plus grand contingent d’étudiants internationaux en France. Cette dynamique illustre la solidité des liens académiques et le rôle central de la formation dans le développement du capital humain entre le Maroc et la France.

Dans ce cadre, le Forum Horizons Maroc, organisé par l’ambassade de France au Maroc et Campus France Maroc, en partenariat avec le ministère marocain de l’Industrie et du Commerce et les associations marocaines d’alumni, représente l’un des temps forts de ces journées. Il prend place à l’École centrale de Casablanca (ECC), les 17 et 18 mai avec la présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc.

Cet événement, destiné à faciliter l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement français, réunira 91 recruteurs de moyennes et grandes entreprises marocaines et françaises implantées au Maroc. Plus de 150 offres d’emploi seront proposées via une plateforme en ligne dédiée, permettant aux candidats de préparer leurs entretiens en amont.

Le Forum Horizons Maroc poursuit plusieurs objectifs clés tels que: faciliter l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement français en permettant aux recruteurs de rencontrer des candidats aux profils diversifiés, renforcer les partenariats entre le monde de l’entreprise et celui de l’enseignement supérieur afin de créer des collaborations et des programmes en alternance adaptés aux besoins économiques actuels, ou encore soutenir l’entrepreneuriat des jeunes diplômés en proposant des ateliers pratiques et des présentations de parcours réussis pour encourager l’esprit entrepreneurial et fournir les outils nécessaires au lancement et au développement de projets.

Le Forum proposera aussi des sessions de job dating, ainsi que des conférences et tables rondes animées par des experts. Ces rencontres offriront aux participants des perspectives importantes sur les tendances du marché du travail et les compétences recherchées.

Les Journées mondiales des alumni, qui se tiennent cette année du 15 au 26 mai, incarnent la coopération franco-marocaine dans le domaine de l’éducation et de l’emploi. Elles témoignent de l’engagement des deux nations à valoriser les talents et à renforcer les liens économiques et sociaux. Cette initiative contribue non seulement à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés, mais aussi à l’enrichissement des secteurs d’intérêt commun, consolidant ainsi les relations bilatérales entre le Maroc et la France.

Pour plus d’informations sur le programme et les intervenants, consulter le lien suivant https://www.maroc.campusfrance.org/france-alumni-days-horizons-maroc .