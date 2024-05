Une formation juridique en Restructuring à l’Université Euromed de Fès

François-Xavier Lucas, expert renommé en droit de la faillite, au cours de son intervention lors des Journées «Restructuring», organisées par l’Université Euromed de Fès et l’École de droit de la Sorbonne les 16 et 17 mai 2024.

L’Université Euromed a organisé à nouveau sur son campus, en partenariat avec l’École de droit de la Sorbonne, les Journées Restructuring de Fès, les 16 et 17 mai 2024. Cette édition a attiré plus de 250 participants, parmi lesquels des chefs d’entreprises, des responsables d’institutions juridiques et financières, des avocats, des mandataires de justice, des juges consulaires et des banquiers spécialisés. Une centaine de responsables politiques et académiques du Maroc et d’Afrique subsaharienne, dont deux ministres et un recteur d’université de la République centrafricaine, étaient également présents.

Le succès de cette édition s’explique en partie par le contexte économique difficile, qui pousse de nombreuses entreprises à recourir à des restructurations financières pour rendre leur passif plus gérable. L’importance croissante de ces problématiques a attiré un large éventail de praticiens du droit de la restructuration, confirmant la pertinence de cet événement.

Sous la direction du professeur François-Xavier Lucas, expert renommé en droit de la faillite, plusieurs intervenants de premier plan ont animé cette formation. Les discussions ont porté sur des sujets d’actualité cruciaux tels que les subtilités du régime de la déclaration et de la vérification des créances, les nouveautés en droit européen et international de la faillite, ainsi que les évolutions récentes du droit des sûretés et du droit de la prévention. Les participants ont également pu examiner les premiers dossiers mettant en œuvre les nouveaux dispositifs de restructuration dans le cadre des classes de parties affectées, une approche innovante qui a fait ses preuves.

Organisées en partenariat avec l’Association des professionnels du retournement (ARE), ces journées avaient pour objectif de réunir les principaux experts du droit de la restructuration afin de favoriser des échanges enrichissants au-delà des frontières méditerranéennes.

Cet événement s’inscrit également dans le cadre d’un partenariat exemplaire de plusieurs années entre l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Université Euromed de Fès. Ce partenariat inclut notamment un programme de double diplôme de Master en droit des affaires, délivré conjointement par les deux institutions. Ce programme de haut niveau est particulièrement exigeant et sélectif, accueillant chaque année un tiers d’étudiants français, un tiers d’étudiants marocains et un tiers d’étudiants originaires d’Afrique subsaharienne.

La pédagogie de ce Master se distingue par une approche dynamique et interactive, alliant connaissances théoriques solides et compétences pratiques. Les étudiants bénéficient de cours dispensés par des professeurs de l’École de droit de la Sorbonne et d’autres grandes universités, ainsi que par des praticiens reconnus.

Des projets en équipe, des simulations et des études de cas réels issus du monde des affaires permettent aux étudiants d’appliquer leurs connaissances théoriques à des situations concrètes, développant ainsi leurs capacités d’analyse, de résolution de problèmes et de prise de décision. Un stage obligatoire en cabinet d’avocat ou en entreprise est également prévu pour renforcer l’immersion des étudiants dans le monde professionnel.

Pour en savoir plus sur le Master en droit des affaires en double diplôme avec l’École de droit de la Sorbonne: https://www.masterdaueuromed.com/.