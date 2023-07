Médecine, médecine dentaire et pharmacie: l’Université Euromed de Fès lance son concours d’accès

L’Université Euromed de Fès informe les bacheliers que la date du dimanche 23 juillet 2023 a été fixée pour le concours commun d’admission aux trois facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie, composantes de son pôle «Santé».

Les bacheliers désireux de passer ce concours peuvent dès à présent s’y inscrire via le site web de l’Université: www.ueuromed.org. Ceci, sous réserve qu’ils satisfassent au seuil minimal, selon les modalités établies par le ministère de tutelle, ils recevront leur convocation pour ce concours au plus tard le 21 juillet.

Pour rappel, le pôle «Santé» de l’Université Euromed de Fès connaît un développement important, en parfaite synergie avec la réforme du système national de santé, impulsé sous les Hautes directives royales. C’est ainsi que l’université a lancé sa faculté de médecine qui sera adossée à un nouveau Centre hospitalier universitaire (CHU), en plus de deux nouvelles entités: la faculté de médecine dentaire et la faculté des sciences infirmières et techniques de santé.

Ces réalisations viennent renforcer les autres composantes déjà existantes de ce pôle: la faculté de pharmacie et l’École d’ingénierie biomédicale et biotechnologique.