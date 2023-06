THE Impact Rankings 2023: l’université Euromed de Fès se hisse à la 2ème place nationale du classement

Le THE Impact Rankings est un classement mondial, l’un des plus influents à travers le monde avec celui de Shanghai et QS. Il s’appuie sur une analyse multidimensionnelle des établissements d’enseignement supérieur par rapport à l’atteinte des Objectifs du développement durable des Nations Unies (ODD).

L’édition de cette année a concerné 1591 universités de 112 pays. 11 universités marocaines apparaissent dans le palmarès international et leur classement national apparait comme suit :

Université internationale de Rabat

Université Euromed de Fès

Université Ibn Tofail de Kénitra

Université Mohammed V de Rabat

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah

Université Hassan II de Casablanca

Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan-Tanger

Université Al Akhawayn d’Ifrane

Université Chouaib Doukkali d’El Jadida

Université Hassan 1er de Settat

Université Moulay Slimane de Béni Mellal

Dans ce classement, l’Université Euromed de Fès est sur le podium dans 10 des 17 ODD, en particulier l’ODD 4: «Education de qualité», pour lequel elle figure parmi le Top 200 mondial. Par ailleurs, elle est classée 1ère nationale dans 4 ODD. Pour rappel, l’université a été classée 1ère au niveau national dans le classement U-Multirank 2022.

A l’échelle africaine, l’Égypte compte 37 universités dans ce classement, suivie du Maroc, du Nigéria et de l’Algérie (11), l’Afrique du Sud (8), la Tunisie (7), le Ghana (6), le Soudan (2) alors que le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe comptent 1 université chacun.