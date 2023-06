Automobile: l’allemand FEV et le français UTAC installent le 1er centre de tests d’Afrique au Maroc

La ville d’Oued Zem, située à environ 150 km au sud-est de Casablanca, sera bientôt le point de convergence des fabricants automobiles qui souhaitent tester leurs nouveaux modèles. Elle abrite un grand centre de développement et d’essais pour voitures traditionnels, électriques et hybrides. Une infrastructure inaugurée le 30 mai par l’allemand FEV, un des leaders mondiaux dans le développement de produits et systèmes pour l’industrie automobile, et le groupe français Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), spécialisé dans la mobilité terrestre.

Premier du genre en Afrique, selon ses initiateurs, ce centre situé à 850 mètres d’altitude, couvre une superficie de 500 hectares, avec une zone d’essai pour les voitures particulières et les véhicules commerciaux. «Depuis 2018, nous avons étendu notre présence au Maroc et nous sommes très fiers de pouvoir désormais fournir à nos clients un ensemble unique de services de développement, de tests et d’homologation de pointe aux portes de l’Europe», indique Stefan Pischinger, président de FEV.

D’après les deux partenaires, les grands constructeurs mondiaux pourront y effectuer des tests de conduite sur quatorze sections et pistes individuelles, notamment des essais pour la conduite à grande vitesse, des essais de freinage, des essais sur une piste acoustique ISO 10844, des collines inclinées, ainsi que sur des sections de routes en mauvais état. Des salles de conférence, de séminaire et de présentation, des laboratoires d’essais, quatre halls, ainsi que des bureaux et ateliers de préparation des véhicules, hôtel et restaurant sont également mis à leur disposition.

Le choix d’Oued Zem est tout sauf un hasard. «Le climat chaud et sec de Oued Zem permet d’effectuer des essais presque toute l’année. Le nouveau site est également un point de départ idéal pour des essais sur de longues distances dans les montagnes de l’Atlas, qui ne sont qu’à 70 km», précisent-ils.

FEV emploie plus de 7300 employés répartis sur plus de 40 sites dans le monde. A travers ce nouveau centre de test, le groupe allemand, qui a ouvert depuis 2018 un bureau d’études à Casablanca, renforce sa présence au Maroc où il collabore déjà avec des fabricants, fournisseurs, laboratoires d’essais, des écoles et universités.