Investissement: le Maroc séduit l’un des leaders mondiaux de la production de batteries pour véhicules électriques

Signature le 31 mai 2023 à Marrakech d'un mémorandum d'entente entre l'Etat marocain et Gotion High-Tech.

Bonne nouvelle pour le Maroc. Aujourd’hui Le Maroc rapporte dans sa livraison de ce vendredi que le groupe sino-européen Gotion High-Tech, leader dans le secteur de la mobilité électrique, envisage la mise en place d’un écosystème industriel de production de batteries pour véhicules électriques et de systèmes de stockage d’énergie au Maroc, qui nécessiterait un investissement estimé à 65 milliards de dirhams et la création de plus de 25.000 emplois.

Le quotidien souligne que pour l’étude de son projet d’investissement, Gotion High-Tech a sélectionné le Maroc qui a réussi à s’imposer en tant que leader de l’industrie automobile en Afrique, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Notons que l’investissement du groupe permettra la mise en place de solutions complètes de production de batteries qui pourrait atteindre 100 GWh/an à terme en étant localisé dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. On apprend aussi qu’à travers ce partenariat, le Royaume envisage de s’associer à un acteur clé du secteur des énergies renouvelables et de la mobilité électrique, qui compte comme actionnaire de référence le Groupe Volkswagen.

Rappelons qu’un mémorandum a été signé mercredi dernier dans ce sens. «A cet égard, le ministre délégué chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, a indiqué que ce mémorandum est une première étape nécessaire, préalable à la signature d’une convention d’investissement, qui doit permettre le lancement d’une Gigafactory à même de conforter la position d’acteur prépondérant de l’industrie automobile du Royaume», précise le journal.

Pour sa part, Li Zhen, président de Gotion High-Tech, a indiqué que le groupe est heureux de coopérer avec le Maroc sur ce projet pour contribuer à la décarbonation et au déploiement de solutions énergétiques innovantes. «Les nombreux atouts que présente le Maroc, notamment son positionnement affirmé comme une plateforme compétitive et décarbonée de la production automobile, permettent d’offrir aux principaux opérateurs du secteur une solution fiable et crédible pour l’implantation d’unités de production afin de servir les principaux marchés mondiaux», assure Aujourd’hui Le Maroc. La même source ajoute que le Royaume du Maroc est le leader continental dans la production automobile avec un secteur totalement intégré dans la chaîne de valeur automobile mondiale.