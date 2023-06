Exportations: l’automobile porte la croissance

A fin avril 2023, les exportations de marchandises ont augmenté de 3.6% en s’établissant à 145,72 milliards DH contre 140,6 MMDH un an auparavant, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce vendredi.

Se basant sur les derniers indicateurs des échanges extérieurs de l’Office des changes, le quotidien explique que cet accroissement concerne principalement le secteur de l’automobile, dont les ventes affichent une augmentation de 40,4% (+12,932 MDH). «Celles-ci s’établissent à 44,91 MMDH à fin avril 2023 contre 31,97 MMDH à fin avril 2022. Selon l’Office des changes, cette évolution fait suite à la hausse des ventes de tous les segments du secteur, à savoir le segment de la construction (+40,4%), celui du câblage (+43,4%) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+29,2%)», indique-t-on.

La même source fait remarquer qu’en parallèle, les exportations du textile et cuir se sont accrues de 11,6%, et que cette hausse est attribuable à la croissance des exportations des vêtements confectionnés (+14,5%), des articles de bonneterie (+6,4%) et des chaussures (+10%).

Soulignons que les ventes du secteur de l’agriculture et agroalimentaire ont accusé une baisse de 1,8%, et que cette situation s’explique par le recul des exportations de l’agriculture, sylviculture et chasse de 5,4% (17.711 MDH à fin avril 2023 contre 18.729 MDH à fin avril 2022).

Force est de constater aussi que les ventes du secteur aéronautique ont reculé, passant de 7,31 MMDH à 6,69 MMDH, soit une baisse de 8.5%, et que les exportations de phosphates et dérivés ont aussi baissé, s’établissant à 24,68 MMDH à fin avril 2023 contre 35,50 MMDH durant la même période de l’année précédente.

Toutefois, malgré cette baisse, l’Office des changes fait remarquer que le niveau enregistré à fin avril 2023 demeure supérieur à ceux enregistrés entre 2019 et 2021. Par ailleurs, on note que les recettes voyages ont atteint 32,14 MMDH à fin avril 2023 contre 15,17 MMDH à fin avril 2022, et que les dépenses voyages au titre des quatre premiers mois de l’année 2023 s’établissent à 7,05 MMDH.

«Ainsi, le solde excédentaire des voyages se situe à +25,087 MDH à fin avril 2023 contre seulement +10,552 MDH au cours de la même période de l’année précédente. S’agissant des recettes MRE, les transferts de fonds effectués par les MRE se sont établis à 35,42 MMDH à fin avril 2023 contre 31,39 MMDH à fin avril 2022, affichant une hausse de 12,8%», note-t-on.

Aujourd’hui Le Maroc conclut en soulignant qu’au titre des quatre premiers mois de l’année, les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) se sont situés à 8,96 MMDH contre 5,70 MMDH à fin avril 2022.